Preparare la crema pasticcera a casa è facile, ma può capitare che venga troppo liquida. Ci sono dei metodi per addensarla e rimediare all’errore.

La crema pasticcera è uno dei dolci più buoni e amati in assoluto. Spesso, però, prepararla è una vera e propria sfida. Non è, infatti, raro che la crema pasticcera si presenti troppo liquida o molle e che, quindi, la sua consistenza non vada bene. L’obiettivo è, dunque, quello di farla addensare in modo corretto.

In ogni caso, sia che tu sia un’esperta pasticcera o una semplice appassionata, non preoccuparti. Esiste un trucco per far addensare la crema pasticcera in un attimo come una vera professionista. Con semplici passaggi, potrai ottenere una crema vellutata, densa e perfetta per farcire torte e dolci.

Come addensare la crema pasticcera troppo liquida o molle

La crema pasticcera è una preparazione classica della pasticceria italiana alla base di tantissimi dolci: dalle crostate ai bigné, passando per pasticcini, la classica torta della nonna e via dicendo. Spesso preparata anche in casa, la crema pasticcera non è difficile da realizzare ma, talvolta, si può incappare in banali errori di preparazione. Ad esempio – come detto – può accadere che la crema pasticcera venga troppo liquida. Come fare, allora, per addensare la crema pasticcera? Esistono vari metodi da adottare per recuperarla, così da evitare sprechi.

Ingredienti:

4 tuorli d’uovo

50 grammi di farina o amido di mais

500 millilitri di latte

150 grammi di zucchero

1 baccello di vaniglia

1 pizzico di sale

Preparazione:

Comincia mescolando un pizzico di sale e i tuorli con lo zucchero in una ciotola, sbattendo finché il composto non diventa spumoso. Aggiungi, quindi, la farina setacciata, mescolando per evitare grumi. Versa il latte e il baccello di vaniglia in una pentola, portando a ebollizione e mescolando di tanto in tanto. Elimina il baccello di vaniglia e unisci il latte caldo al composto di farina, uova, zucchero e sale, lentamente. Versa il tutto nella pentola e cuoci a fuoco basso, fino ad addensamento della crema pasticcera. A questo punto, cosa fare per addensare la crema pasticcera? Se la crema dovesse risultare troppo liquida o molle, continua a cuocerla qualche minuto in più, prestando attenzione a non farla bruciare. In alternativa, puoi aggiungere un po’ di amido di mais o farina in più e continuare a cuocere, finché non avrà raggiunto la consistenza desiderata. Anche la fecola di patate va bene allo scopo.

La crema pasticcera per essere definita come tale dovrà avere una consistenza morbida, vellutata e, appunto, cremosa. Se, invece, la prepariamo ma ci accorgiamo che resta troppo liquida, probabilmente è perché abbiamo bilanciato male gli ingredienti e dobbiamo porvi rimedio. Se, al contrario, la crema pasticcera è troppo densa, aggiungi del latte caldo in più per raggiungere la consistenza desiderata. Scopri anche perché la crema pasticcera impazzisce e come evitarlo e gli errori da non fare per evitare i grumi.