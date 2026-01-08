A meno di 3 ore da Milano la miglior pista da sci del mondo – CheDonna.it

La stagione degli sciatori è ufficialmente aperta, ogni anno è una gara per trovare la migliore pista da sci: non troppo distante da Milano quella che è stata eletta tra le migliori al mondo

Sciatori e snowboarder possono discutere per giorni su quale montagna ritengono sia la migliore in assoluto al mondo. Ognuno ha un parametro personale diverso per la propria classifica delle “migliori”, che si tratti del numero di impianti di risalita, delle condizioni della neve, dell’offerta après-ski, della facilità di accesso o semplicemente di quanti metri di dislivello riescono a fare con ogni discesa.

Grazie a uno studio ampiamente diffuso, esiste una risposta più concreta. Nel novembre 2024, il sito web di prenotazione viaggi Omio ha condiviso i risultati della sua ricerca e classificazione di oltre 6.000 stazioni sciistiche in tutto il mondo. La classifica è stata effettuata in base a 11 fattori, tra cui il costo del biglietto per adulti, ragazzi e bambini, le recensioni dei clienti, la presenza di una scuola di sci, la distanza di ogni pista e il numero di eventi organizzati nella stazione durante la stagione.

L’azienda ha assegnato a ciascuna variabile un punteggio su 100, ha ordinato le stazioni dalla migliore alla peggiore in base a ciascuna variabile e ha assegnato loro un punteggio finale. Il punteggio della stazione sciistica è stato quindi diviso per il punteggio massimo possibile per creare un indice su 100.

La migliore stazione sciistica al mondo, ha stravinto su tutti

A seguito di questo studio è stato stabilito che la migliore pista sciistica al mondo si trova ad Arosa Lenzerheide in Svizzera. Arosa Lenzerheide ha ottenuto un impressionante punteggio di 91,73 sulla scala di valutazione personalizzata di Omio. La montagna ha ottenuto 4,7 stelle su cinque nelle recensioni dei visitatori e offre strutture all’avanguardia e la possibilità di godersi la grande varietà di piste da sci o di rilassarsi in accoglienti ristoranti di montagna.

Lo studio ha anche rilevato che sciatori e snowboarder hanno a disposizione 225 chilometri di piste da percorrere, oltre a un “manto nevoso affidabile”, il tutto accessibile da 43 impianti di risalita. Per non parlare del fatto che il resort ospita sette eventi durante la stagione sciistica, ha spiegato il team che ha effettuato lo studio, “tra cui la Coppa del Mondo di Ski Cross FIS di Arosa e la Swiss Snow Walk and Run”.

Cinque delle prime 20 località sciistiche si trovano in Svizzera, l’Austria ha fatto registrare un risultato impressionante, con 12 menzioni. Tra queste, Sölden, al secondo posto con un punteggio di 91,68, seguita da SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Saalbach, Hochkönig e Kitzbühel.

A chiudere le località austriache c’erano Campiglio in Italia e Serre Chevalier in Francia, prima che la top 10 fosse completata da Zillertal e Kaltenbach, entrambe in Austria. Se siete appassionati di sci e vi trovate relativamente vicino, magari in Lombardia, potreste approfittarne per fare un salto a vedere la migliore pista sciistica del mondo.