30 secondi di sofferenza, 24h di benefici: il trucco sotto la doccia che ti svolta la giornata

Un segreto di bellezza che devi assolutamente provare mentre ti fai la doccia, i benefici sono davvero moltissimi!

Quanti di noi amano passare molto tempo sotto la doccia applicando, magari, varie creme e prodotti per la nostra bellezza. Noi oggi ti vogliamo far conoscere un rimedio super economico che però ti mostrerà la vera differenza. In pochissimo tempo vedrai un cambiamento della pelle e non solamente.

Purtroppo devi soffrire per pochi secondi, parliamo solamente di 30 ma avrai dei benefici incredibili. Siamo certi che ti stai chiedendo di che cosa parliamo, andiamo a vedere.

Soffri pochi secondi ma poi hai enormi benefici

Fare la doccia è quel momento della giornata dove solitamente entriamo stanchi ed usciamo belli energici ma purtroppo questo non accade sempre. In alcuni casi, dopo una bella doccia ci sentiamo ancora più stanchi anche se abbiamo utilizzato l’acqua calda. Ma sai che esiste una abitudine, anche studiata dalla scienza che ci permette di concentrarci meglio?

Parliamo di un qualcosa di solamente 30/60 secondi, ovvero di una doccia bella fredda! Andiamo con calma e partiamo dall’inizio. Il metodo della doccia fredda alla fine si chiama Wim Hof. La parole principale è la brevità. Bastano infatti pochissimi secondi per attivare dei meccanismi fisiologici molto potenti.

Cosa succede al nostro corpo? Si attiva il sistema nervoso simpatico, ovvero il responsabile della risposta attacco o fuga. Quindi aumentiamo la vigilanza, acceleriamo il metabolismo e rilasciamo ormoni. Un vero e proprio reset del nostro sistema e della nostra mente.

Per la scienza che cosa attiviamo?

Per l’aumento dell’energia il freddo stimola la noradrenalina che ci aumenta l’attenzione e la prontezza mentale, molto meglio di un caffè.

Miglioriamo la circolazione sanguigna per via della vasocostrizione temporanea e questa è una sensazione del corpo che reagisce molto prima.

Supportiamo il sistema immunitario stimolando la produzione di globuli bianchi riducendo anche i raffreddori stagionali.

Miglioriamo l’umore e riduciamo lo stress grazie alle endorfine prodotte, una sorta di meditazione velocissima

Riduzione delle infiammazioni muscolari, ottima per gli sportivi.

Come possiamo iniziare questo metodo per stare bene? Ovviamente con una progressione graduale. Noi vi consigliamo dal primo al terzo giorno, 10/15 secondi di acqua fredda, dal quarto al settimo giorno 20/30 secondi, dopo una o due settimane possiamo arrivare fino a 60 secondi.

Ci sono alcuni casi dove é bene chiedere al proprio medico, se hai problemi cardiaci, oppure soffri di pressione bassa ma in generale chiedi sempre prima di fare qualsiasi cosa. Quindi, con solamente 30 secondi di doccia fredda avrai tantissimi benefici sul corpo e sulla mente, lo avresti mai detto?