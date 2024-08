Sanremo 2025, Carlo Conti cambia tutto: il nuovo regolamento divide

Carlo Conti sta progettando il nuovo Sanremo 2025 e ha rivoluzionato il regolamento dividendo i pareri degli appassionati del Festival.

Per far “dimenticare” la kermesse di Amadeus, Carlo Conti deve pensare in grande. Lo spettacolo deve continuare anche con un nuovo conduttore mantenendo gli alti ascolti degli ultimi anni. Un’impresa non da poco, vediamo come penserà di raggiungerla il presentatore toscano.

Sanremo 2025 sta prendendo forma. Mancano ancora molti mesi all’inizio della kermesse musicale ma Carlo Conti e il suo entourage sono già al lavoro per ideare uno spettacolo che non faccia rimpiangere gli ultimi anni condotti da Amadeus. Il Festival andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 e i big in gara saranno 24. I nomi degli artisti che saliranno sul palco verranno svelati solo ad inizio dicembre.

Carlo Conti ha rivelato a giugno il suo metodo di pianificazione della gara. Prima devo pensare al regolamento, poi ai giovani, quindi ascoltare con attenzione migliaia di brani tra cui selezionare quelli perfetti da presentare sul palco di Sanremo. Ora il regolamento è pronto ed è stato presentato. Ha destato stupore e qualche critica ma questo è proprio quello che ci aspettavamo.

Il regolamento del nuovo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti

La RAI ha reso disponibile alla visione il regolamento del 75esimo Festival della canzone italiana. Le serate saranno cinque e verranno trasmesse su Rai Uno da Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio. La competizione vedrà 24 big in gara con canzoni nuove. Ci sarà anche l’amata serata delle cover. Parallelamente ci sarà la competizione tra le Nuove Proposte, quattro artisti presi da Sanremo Giovani edizione 2024.

A votare sarà il pubblico da casa tramite televoto, la giuria della sala stampa, TV e Web e la giuria delle radio. Durante la prima serata tutti i big si esibiranno e voterà la giuria sala stampa, TV e web. Nella seconda serata si esibiranno 12 big e 2 giovani proposte e voteranno pubblico e giuria delle radio. Gli altri 12 big potranno cantare nella terza serata insieme alle altre 2 Nuove Proposte. La quarta serata sarà quella delle cover e verrà proclamata la canzone vincitrice delle Nuove Proposte.

Al termine della quinta serata scopriremo il vincitore di Sanremo 2025. Nel regolamento si legge che possono partecipare sia singoli che gruppi. Le canzoni dovranno essere in lingua italiana (sono ammesse frasi in lingua dialettale e/o straniera a condizione che non snaturino il complessivo carattere italiano) dalla durata massima di 3 minuti e 30 secondi.