Mirko Brunetti, spunta la “tentatrice” dopo l’addio a Perla Vatiero: l’indiscrezione bomba

Indiscrezione bomba su Mirko Brunetti: dopo aver chiuso con Perla Vatiero, l’ex gieffino starebbe frequentando una ex tentatrice.

Ci abbiamo sperato tutti fino all’ultimo che tra Miro Brunetti e perla Vatiero questa volta ci fosse il lieto fine. Ma alla fine ci siamo dovuti arrendere all’evidenza: i due giovani, dopo tanti anni passati insieme, hanno deciso di andare ognuno per la propria strada.

Abbiamo conosciuto Mirko e Perla lo scorso anno a Temptation island: 26enne di Rieti lui e 25enne di Salerno lei. Nonostante la giovanissima età stavano insieme già da 5 anni e da 2 convivevano. Erano entrati a Temptation island in quanto Perla sentiva che nella loro vita non c’erano più entusiasmo e passione.

Al falò di confronto Mirko aveva deciso di lasciare perla ed era uscito con la sua tentatrice, la bella Greta Rossetti con la quale aveva iniziato una relazione fuori dal programma. La situazione poi è cambiata quando i tre, a turno, sono entrati nella casa del Grande Fratello.

A quel punto Mirko e Perla si sono riavvicinati e hanno deciso di darsi una seconda possibilità. ma a distanza di qualche mese dal ritorno di fiamma, la coppia si è nuovamente lasciata e, a quanto pare, Mirko potrebbe già frequentarsi con un’altra. Guarda caso un’altra tentatrice.

Mirko Brunetti e la tentatrice: notizia bomba

Notizia bomba: voci molto bene informate assicurano che potrebbe esserci qualcosa tra il bel Mirko Brunetti e una delle tentatrici dell’ultima edizione di Temptation island. Dopo l’addio a Perla Vatiero, il 26enne non perderebbe tempo dunque. ma sarà davvero così?

Deianira Marzano, sempre sul pezzo in materia di gossip e personaggi, assicura che la tentatrice Maika ha iniziato a seguire sui social Mirko Brunetti. I due, quindi, si conoscono e hanno iniziato a sentirsi? Questo non è ancora certo. Infatti qualcuno ha fatto notare che Maika segue Mirko ma lui non segue lei.

La situazione, insomma, non è ancora molto chiara, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Qualcuno aveva ipotizzato che Maika potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello insieme a Lino e Alessia. Se così fosse quest’anno verrebbe a crearsi un po’ la stessa situazione che si era creata lo scorso anno proprio quando nella casa entrarono Mirko, Perla e Greta.

Ricordiamo che Maika è stata la tentatrice di Lino che, dopo il falò di confronto in cui Lino e Alessia si sono lasciati, i due hanno detto di aver iniziato una frequentazione sulla quale, però, pendono parecchi punti interrogativi. La fine della storia tra Perla e Mirko, di sicuro, ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei followers che speravano nel lieto fine. Perla Vatiero dal canto suo ha fatto sapere di essere in terapia per superare questo momento critico.