Occhiali, lenti pulite in un gesto: 3 rimedi casalinghi per farli brillare

Ci sono tre semplici rimedi casalinghi che permettono di pulire le lenti degli occhiali con un solo gesto. Torneranno a brillare subito: ecco che cosa fare.

Tutti coloro che le indossano sanno molto bene quanto le lenti degli occhiali siano sempre sporche, anche se si puliscono spesso. Sudore, polvere, vapori della cucina, gocce d’acqua sono tutti fattori di sporcizia che potrebbero causare dei problemi alla vista e non far vedere nulla.

Proprio per la scarsa visibilità, si tende a pulire le lenti con ciò che si trova sotto mano, in genere si usa la magliette o un fazzoletto di carta o un canovaccio. Una scelta alquanto sbagliata se si vuole preservare gli occhiali dall’usura e dai graffi. Per fortuna, però, ci sono dei rimedi alternativi per pulire le lenti in maniera efficace senza il rischio di rovinarli e danneggiarli in modo permanente, con l’onere di dover fare una spesa economica importante. Sono trucchetti che pochi conoscono ma molto efficaci.

I 3 rimedi casalinghi per pulire gli occhiali in modo efficace

La maggior parte degli ottici suggerisce l’uso dell’aceto di vino per pulire gli occhiali, questo perché assicura ottimi risultati ed elimina in maniera efficace le tracce di sporco e unto. È bene però utilizzato con parsimonia perché potrebbe trasformarsi in un inquinante pericoloso per l’ambiente. Tutto ciò di cui si avrà bisogno è un panno in microfibra sul quale versare qualche goccia di aceto e passarlo sulle lenti, in seguito usare un altro panno per asciugare gli occhiali dopo averli passati sotto l’acqua corrente.

Per chi non ha intenzione di usare l’aceto può tranquillamente ricorrere all’uso del dentifricio che si trova in ogni casa. L’importante è che il prodotto non sia abrasivo, quindi che non contenga particelle o granuli o gel coloranti perché potrebbero graffiare le lenti. Basta sciacquare le lenti sotto l’acqua, così da rimuovere polvere e sporco. In seguito usare un dito per passare il dentifricio con movimenti circolari e delicati. Alla fine basta risciacquare e il gioco è fatto.

Un altro metodo efficace per la pulizia delle denti è quella di usare il detersivo liquido per piatti, un rimedio pratico e veloce. Tutto ciò che bisogna fare è versare delle gocce di detersivo sulle lenti, per poi strofinare con cura con le dita per eliminare lo sporco. Una volta completata la pulizia, passare al risciacquo sotto l’acqua tiepida e asciugare con cura con un panno in microfibra.