Mediaset raddoppia l’appuntamento con l’amata serie: quando va in onda nei prossimi giorni

Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con una delle serie tv più amate: ecco quando va in onda e la nuova programmazione della rete.

Novità in arrivo per quanto riguarda il finale del palinsesto estivo di Canale 5. I dirigenti del Biscione hanno annunciato ulteriori cambiamenti per quanto riguarda la programmazione dei prossimi giorni, decidendo così di raddoppiare l’appuntamento con una delle serie più seguite della rete e mandare in onda una puntata speciale.

Il mese di agosto ha visto una serie di novità per quanto riguarda i palinsesti di Mediaset. Questo per via della pausa estiva dovuta alla settimana di Ferragosto. Ora però, alla vigilia dell’inizio della nuova stagione televisiva che accompagnerà il pubblico nei prossimi mesi, c’è un ulteriore cambiamento che vede coinvolta la serie tv Endless Love che avrà un doppio appuntamento e sbarcherà in prima serata per un finale di stagione scoppiettante.

Mediaset, puntata speciale di Endless Love: ecco quando andrà in onda

I vertici del Biscione hanno deciso di puntare sulla serie televisiva turca non solo per tutta l’estate, ma anche per il prossimo autunno visto che nei prossimi mesi andranno in onda su Canale 5 gli episodi della seconda stagione. Tuttavia, il pubblico è in fermento e non vede l’ora di vedere il finale della prima stagione che sarà trasmessa con una puntata speciale.

Stando a quanto rivelato nei giorni scorsi, i dirigenti dell’azienda hanno previsto di mandare in onda Endless Love nella serata di venerdì 30 agosto dalle 21.20 circa. La storia d’amore tra Kemal e Nihan sarà trasmessa con un doppio episodio nella fascia serale di Canale 5 che traghetterà il pubblico verso il gran finale della prima stagione.

Dopo il grande successo di ascolti registrato dalla serie televisiva turca in questi mesi in prima visione assoluta, i vertici di Mediaset non ci hanno pensato due volte nel decidere di confermare lo spettacolo anche per la stagione 2024-25, seguendo così la scia avviata nella passata stagione da Terra Amara.

I fan della serie tv con protagonisti gli attori turchi Neslihan Atagül e Burak Özçivit, potranno gioire del fatto che la seconda stagione arriverà in autunno, occupando il daytime di Canale 5. È così che potranno continuare a seguire le vicende che vedono coinvolti i personaggi di Kemal e Nihan, alle prese con la vendetta di Emir che non accetta la loro storia d’amore.