Instagram completamente rivoluzionato: ecco come si presenterà da oggi

L’applicazione di Meta rivoluziona il suo aspetto. Da oggi in avanti si presenterà in questa maniera agli utenti.

Stare al passo coi tempi significa sapersi rinnovare. E questo le Big Tech, impegnate a farsi una concorrenza senza esclusione di colpi, lo sanno benissimo. A questa legge non poteva fare eccezione Instagram, l’app di Meta che cerca con ogni mezzo di riconquistare il terreno perduto nei confronti di TikTok.

Prova ne sia il fatto che Instagram sta introducendo un cambiamento significativo destinato a rivoluzionare il formato delle immagini e dei video visualizzabili dagli utenti nella griglia dei profili. La modifica però non sembra aver accontentato tutti.

Alcuni utenti infatti non hanno perso occasione di mostrare la loro insoddisfazione nei confronti del restyling introdotto dalla piattaforma social, sollevando un certo malcontento (come d’altra spesso capita davanti alle innovazioni). Ecco come si presenterà Instagram da oggi.

Rivoluzione Instagram: nuovo volto per l’app di Meta

In molti hanno cominciato a notare un nuovo look: al posto dei tradizionali quadrati i contenuti dell’applicazione di Meta appaiono adesso come rettangoli verticali. In realtà questa evoluzione si spiega col fatto che la maggior parte dei contenuti caricati attualmente sull’app è in formato verticale (4:3 per le foto e 9:16 per i video). Il nuovo formato della griglia ancora non è stato implementato per tutti, ma c’è da giurare che presto la modifica verrà estesa a ogni utente dell’app.

Appare dunque sempre meno consigliabile adottare per tutti i contenuti un formato quadrato. È quanto spiegato, riferisce il sito TecnoAndroid, dal responsabile di Instagram Adam Mosseri attraverso una story (ovviamente su Instagram). «Costringere tutto in un formato quadrato è piuttosto brutale», ha detto Mosseri. Insomma, sembra passato il tempo in cui il pure iconico quadrato di Instagram era l’unica opzione a disposizione per le immagini.

Instagram si adegua così alle tendenze attuali degli utenti, che sembrano preferire i contenuti in formato verticale. Non tutti però hanno gradito la novità, primi fra tutti gli utenti che hanno impiegato anni per personalizzare la griglia del profilo creando composizioni visive che adesso rischiano di andare perdute con la nuova impostazione dell’app.

La strada però, ha ribadito Mosseri, sembra tracciata. Instagram si adatterà alle forme più comuni adottate oggi (i rettangoli verticali) che tra le altre cose rispecchiano la sempre maggiore popolarità dei contenuti in formato “Reel”. Quella dei rettangoli verticali non è l’unica novità della piattaforma. Gli utenti potranno anche includere un maggior numero di elementi in un singolo post (20, contro i 10 di prima).