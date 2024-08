Ex Uomini e Donne non si nasconde più: beccata ancora una volta con lui

Per l’ennesima volta è stata “beccata” a lui molto vicina: per la ex protagonista di Uomini e Donne è ormai impossibile negare la love story.

Per tutta l’estate si è insistentemente parlato di un possibile flirt o di una vera e propria nuova love story fra una nota influencer (una ex protagonista di Uomini e Donne e del GF VIP) e un giovane artista musicale. Due nomi che, volontariamente o per destino, continuano ciclicamente a tornare a risuonare come riferimenti fissi per i giornali scandalistici e i siti che si occupano di gossip.

In mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte dell’uno o dell’altra, i paparazzi cercano dunque la prova definitiva di una frequentazione. Non basta tuttavia che la influencer sia beccata dai fotografi laddove compare anche lui: in teoria, l’ex protagonista di Uomini e Donne e il cantante, in quanto giovani ben inseriti nel jet set pop italiano, potrebbero frequentare gli stessi posti e gli stessi amici.

Quindi, non basta vedere Giulia De Lellis nello stesso locale dove è comparso anche il rapper Tony Effe per parlare di un nuovo rapporto d’amore. Se invece gli incontri documentati cominciano a moltiplicarsi, il sospetto suggerito dalle voci potrebbe anche tradursi in ipotesi concreta.

Entrambi sono ufficialmente single. Lei, dopo la turbolenta storia con Andrea Damante, ha avuto una storia con il cantante Irama. Poi ci sono stati il rapporto con il pilota di MotoGP Andrea Iannone e il fidanzamento con Carlo Gusalli Beretta, erede della famosa fabbrica d’armi Beretta. Infine, le uscite con Giano Del Bufalo, fratello della cantante Diana Del Bufalo, è alla ricerca di un nuovo amore.

Lui, interprete della hit dell’estate Sesso e samba ed ex membro Dark Polo Gang, è un altro che non si è mai risparmiato. Il ragazzo ha al suo attivo già una lunga lista di amori e flirt da copertina. Di certo, nel suo passato ci sono Taylor Mega e poi la modella Vittoria Ceretti (l’attuale fidanzata di Leonardo DiCaprio). E poi si dice che abbia frequentato anche Emma Marrone e la giornalista Eleonora Incardona.

Giulia De Lellis di Uomini e Donne beccata di nuovo con lui: il flirt è ufficiale

Ebbene, qualche settimana fa Giulia e Tony Effe erano infatti stati fotografati insieme mentre assistevano al concerto di Geolier a Napoli. Le foto, pubblicate da Chi, hanno dato il via a varie voci. L’entourage dell’ex dama di Uomini e Donne ha tuttavia voluto negare la notizia, spiegando che tra Giulia e il cantante ci sarebbe soltanto un’amicizia.

Dopodiché i giornali hanno ricominciato a parlare di un possibile rapporto sentimentale allorquando, al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’influencer è stata avvistata con indosso la giacca del rapper. Giulia aveva freddo, e lui deve averle prestato il capo per coprirsi. Troppo poco per parlare di amore?

L’ultima prova è arrivata nelle scorse ore quando Giulia è riapparsa accanto a Tony. Stavolta al Red Valley di Olbia: l’ex gieffina era sotto il palco e poi nel backstage del concerto di Tony Effe. Sembra insomma che i due capitino un po’ troppo spesso negli stessi luoghi e che lei sia un po’ troppo attenta alle esibizioni musicali di lui. O è una fan, o è innamorata!