Ex Amici torna single? L’indizio social che fa tremare i fan della coppia

Secondo gli ultimi rumor, un ex allievo della scuola di Amici sarebbe tornato single: i follower hanno notato un indizio social rivelatore.

La loro storia d’amore era nata un anno e mezzo fa, con i primi indizi apparsi sui social media. E sempre sui social arrivano ora riferimenti che sembrano evocare una possibile rottura: lui, l’ex protagonista di Amici, potrebbe dunque essere tornato ufficialmente single. Da parte di lei, invece, tutto ancora tace. L’influencer napoletana classe 2002 non si è ancora esposta attraverso i suoi profili e le sue storie, ma la sensazione, conoscendo il tipo, è che lo farà molto presto.

Parliamo di LDA, cioè Luca D’Alessio, cantante e figlio del noto interprete partenopeo Gigi D’Alessio, e di Miriam Galluccio. Una coppia di cui si è cominciato a parlare a inizio 2023, quando la giovane influencer condivise alcune stories in cui si mostrava in compagnia del cantante. Foto e video che incuriosirono subito i follower e fecero sorgere parecchie voci a proposito di una loro relazione sentimentale.

Le prime conferme su una love story arrivarono con le foto pubblicate da Miriam durante un viaggio a Londra: nelle immagini era presente anche Luca, e le pose in cui si mostravano i due ragazzi erano di evidente complicità. Poi, a San Valentino, l’ufficialità, sempre social: Miriam pubblicò la foto di un bacio con LDA sul suo profilo Instagram. A marzo, durante la festa di compleanno del giovane cantante esploso ad Amici, la coppia condivise altre immagini caratterizzate da evidente confidenza reciproca. Da allora in poi, i due hanno continuato a mostrarsi insieme in vari contesti e con numerosi contenuti social, dedicandosi cuoricini e frasi d’amore.

L’ex Amici LDA è tornato single: inequivocabile indizio social

Sembra tuttavia che la storia d’amore fra Luca D’Alessio e Miriam sia giunta al capolinea. L’ex Amici sarebbe dunque tornato sigle, così come suggerisce un indizio condiviso suoi social dallo stesso LDA. Il ragazzo ha lanciato una frecciata alla sua fidanzata con un video pubblicato molto chiacchierato. Un’uscita che sembra tesa a confermare le speculazioni sulla fine della loro relazione.

Al di là di questo video non ci sono però notizie ufficiali né prese di posizione più dirette. Cosa sappiamo? Il documento da interpretare è quello condiviso dal giovane cantante: un video pubblicato su TikTok in cui Luca canta una canzone il cui testo sembra parlare di rottura, anche se con una certa ambiguità.

“Non sarò mai il tuo ex. Se il tradire è una scelta e non è mai un errore, fidati di me…“, così recita il testo del brano cantato. Si parla quindi di tradimento. Ma LDA dice anche “Non sarò mai il tuo ex“… A rendere un po’ più chiaro il contenuto è l’emoticon della faccina con l’aureola che compare nella didascalia della clip con la frase “Ogni riferimento è puramente casuale“.

Nei giorni scorsi si è infatti parlato di un presunto tradimento di Miriam nei suoi confronti. Potrebbero essere tutte voci infondate, ma i follower dell’ex protagonista di Amici sembrano convinti che, con quel video, LDA abbia voluto dichiararsi di nuovo single.