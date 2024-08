Nail art fluo: questa è la nuance che puoi concederti con l’abbronzatura

Vuoi avere delle mani perfette e con delle unghie che facciamo risaltare l’abbronzatura per quanto torni al lavoro? Ecco la soluzione.

Le nostre mani sono praticamente un bigliettino da visita. Se sono curate e senza particolari problemi facciamo assolutamente una bellissima figura. Come sappiamo bene sono sempre in primo piano. Ecco quindi che anche la scelta dello smalto è molto importante.

Noi oggi ti vogliamo consigliare qualcosa di particolare ma che metterà in super risalto la tua abbronzatura. Scopriamo insieme quali colore scegliere nella gamma dei fluo per essere perfetta. Ti abbiamo incuriosito vero? Scorri le prossime righe.

Unghie perfette e fluo? Assolutamente si!

Sappiamo molto bene che in estate ci scateniamo con i colori scegliendo anche qualcosa che esce dalla nostra confort zone. Ecco quindi che azzardare con colori fluo potrebbe non essere nelle tue corde ma noi di Chedonna ti vogliamo dare qualche piccolo suggerimento.

Si perché alcune tonalità sono perfette per mettere in risalto la nostra abbronzatura conquistata in estate durante le meritate vacanze. Ci sono tonalità più audaci e meno perfette per il nostro ritorno al lavoro. Ovviamente le unghie ispirate dal mare sono perfette sempre!

In super tendenza, infatti, troviamo le Swirl nail art. Parliamo di una nuance turchese e azzurro insieme con tantissimi glitter. Ottima anche un french manicure con i colori del mare e dell’oceano. In questo modo saremo più sobrie ma sempre alla moda.

Non ci piacciono le unghie dai colori fluo e accesi? Realizziamole super opache, così facendo saremo più discrete se occorre per il nostro lavoro o lo preferiamo in base al nostro gusto. Sono super di moda anche le unghie completamente bianche.

Un classico per l’estate o meglio per tutto l’anno? Le unghie rosse! Il colore poi ha talmente tante varianti che va bene veramente in qualsiasi momento dell’anno. E per quanto riguarda la lunghezza? Non esageriamo mai come in tutte le cose ci vuole un po’ di moderazione.

Le mani in ordine sono belle ma con delicatezza. Adesso che conosci tutti i colori che possono mettere in risalto la tua abbronzatura spetta solamente a te decidere che cosa realizzare e come. Siamo certi che il rientro al lavoro sarà un po’ traumatico ma scegliendo le unghie giusto forse la situazione migliore non trovi? Se ti interessa leggi anche il nostro approfondimento È il buffer unghie baby: la tua manicure non sarà più la stessa