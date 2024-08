Meghan Markle: dall’orologio di lusso all’outfit, ma è uno soltanto il ‘dettaglio’ che hanno notato tutti

Meghan Markle ha incantato i presenti durante il tour in Colombia. Agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio particolare.

I duchi del Sussex proseguono il tour dedicato alla sponsorizzazione del decimo anniversario degli Invictus Games, il quale si terrà il prossimo anno. Dopo aver fatto visita alla Nigeria, è stata la volta appunto della Colombia, dove entrambi sono stati accolti dalla vicepresidente Francia Marquez. La gente del posto ha accolto piacevolmente i nobili apolidi. Nel frattempo gli inglesi, reduci dalla lettura delle ultime news sui social, non hanno potuto fare a meno di chiedersi in quale veste Harry e Meghan stiano organizzando questi tour apparentemente a scopo diplomatico.

Nel 2020 di fatto, benché entrambi continuino ad identificarsi nel titolo nobiliare conferitogli da Re Carlo III, la coppia ha rinunciato a tutto ciò riguardasse la corona inglese. Per di più Meghan Markle ha tramutato tale privilegio in un vero e proprio marchio, associandolo non solo alle iniziative benefiche di coppia, ma anche al suo nuovo brand American Riviera Orchard – il quale non ha nulla a che fare con l’istituzione monarchica. Ad ogni modo, tralasciando l’onnipresente scetticismo espresso al cospetto dei Sussex, la visita in Colombia è stata un vero successo.

Meghan Markle onora la tradizione colombiana

Giovedì 15 agosto Harry e Meghan sono atterrati in Colombia e successivamente accolti dalla vicepresidente Marquez, la mente dietro il tour nel suo paese. Il soggiorno di quattro giorni ha toccato diverse località, tra cui Bogotá, Cali e Cartagena. Per l’occasione, come una vera royal princess, Meghan Markle ha voluto onorare la tradizione indossando un abito realizzato dalla stilista Johanna Ortiz – ambasciatrice della moda colombiana, invitata a mostrare le sue collezioni a Washington, New York e persino alle Nazioni Unite.

L’abito navajo weaver si sposava perfettamente con la carnagione della duchessa: rosso metallizzato, rosa ed oro. Il tutto abbinato ad un paio di Jimmy Choo sui toni del marrone, un braccialetto e l’orologio Cartier appartenuto a Diana Spencer. Non è la prima volta che l’ex attrice di Suits opta per un modello di Johanna Ortiz. Si tratta di uno stile molto amato dalla duchessa, tanto da aver scelto di indossare un suo abito – sui toni cangianti del rosso – anche durante il precedente tour in Nigeria.

Nel 2025 Birmingham accoglierà gli Invictus Games, i giochi ideati dallo stesso Harry per onorare i veterani di guerra. La possibile presenza dei residenti di Buckingham Palace rimane un mistero, fatto sta che Meghan Markle dovrà obbligatoriamente rompere il giuramento che le impedisce di mettere piede in Gran Bretagna. Una promessa che si tatuò nella mente quando Re Carlo III negò alla coppia la scorta.