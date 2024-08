Ispirazione tramonto per il viso: arriva la sfumatura effetto “sunset”

Il make up che devi provare è assolutamente lui. Ecco come apparire bellissima in modo semplice con questa sfumatura.

Il trucco, lo sappiamo bene, ci permette di nascondere qualche nostro piccolo difetto e mettere in risalto delle nostre peculiarità. E’ questo il motivo per il quale ci dedichiamo tempo e passione. Noi oggi però ti vogliamo far conoscere qualcosa in particolare.

Si parliamo dell’effetto tramonto. Hai letto bene non ci siamo impazzite! Scopriamo come ricrearlo e perché è davvero l’ideale per apparire bellissime. Anche appena alzate e avendo dormito poco.

Il tramonto ci aiuta con il make-up

Quando parliamo di trucco ci sono mille dettagli ai quali dobbiamo prestare attenzione, ovvero qual’è il nostro sottotono, oppure quale correttore copre meglio le nostro occhiaie in base al loro colore. O semplicemente con quali colori ci vediamo meglio.

Ma noi oggi ti vogliamo far scoprire un qualcosa di molto particolare che potresti aver visto anche ad altre donne o sulle passerelle. Parliamo del Sunset Blush. Ovviamente anche il nome ci ricorda i tramonti che possiamo vedere nelle lunghissime sere d’estate con quei colori che ci incantano.

Il sole ed il cielo prendono delle sfumature che uniscono l’arancio, l’oro ed il rosa. Questo tipo di trucco sta letteralmente spopolando su Tik Tok. Ma come lo ricreiamo? Dobbiamo unire due blush ed un higligheter ma entriamo nel dettaglio.

Come prima cosa scegliamo un blush rosa freddo. Mettiamo due piccoli tocchi sopra lo zigomo, molto vicino all’attaccatura dei capelli. Adesso passiamo a quello aranciato. Anche qui due piccoli tocchi vicino al rosa. E’ il momento dell’illuminante dorato.

Stendiamolo sopra il bluch e prendiamo un pennello per stendere il tutto. Come se fossimo un pittore dobbiamo amalgamare. Ecco che il risultato sarà super luminoso con queste sfumature che richiamano il tramonto e la famosa golden hour.

Ovviamene non dobbiamo esagerare con il quantitativo di prodotto e seguire la giusta sequenza. Solitamente, poi, abbiamo già questi prodotti nella nostra collezione di trucchi e se così non fosse sono facilmente reperibili. Ecco perché è diventato viralissimo.

Il blush sarà il vero protagonista del make up anche per la prossima stagione, quindi impariamo ad utilizzarlo bene e facciamo sempre attenzione alla sua sfumatura. Se non siamo sicure del colore facciamoci aiutare in profumeria dalle commesse che sapranno sicuramente come aiutarci. E ricorda proviamo e riproviamo sempre se non siamo proprio esperte con i pennelli.