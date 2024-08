Estate in diretta gelo in studio, il famoso ospite bacchetta i conduttori: ““È una stro**ata”

Estate in diretta, imbarazzo per Nunzia De Girolamo e Gianluigi Semprini: l’ospite non si trattiene e li gela in collegamento.

Una delle recenti puntate de L’estate in diretta è stata caratterizzata da momenti di forte imbarazzo per i due conduttori, NunZia De Girolamo e Gianluigi Semprini. I due chiamati a sostituire Alberto Matano nel pomeriggio di Rai 1 tra gaffe e imprevisti, non hanno avuto un’estate semplice.

A complicare il tutto uno degli ospiti in collegamento il 15 agosto 2024, nel corso infatti di un sevizio sui tormentoni estivi non ha in infatti apprezzato i commenti fatti in merito a una delle canzoni più amate della musica italiana.

Riccardo Del Turco furioso a Estate in diretta

A Ferragosto è letteralmente calato il gelo in studio a Estate in diretta, il talk di Rai 1 che vede al timone Nunzia De Girolamo e Gianluigi Semprini. In programma per il pomeriggio di giovedì la redazione aveva previsto un servizio sui tormentoni estivi, ovvero quei brani che diventano dei protagonisti indiscussi della musica dell’estate.

Annoverato tra i vari tormentoni anche il brano di Vito Pallavicini e Paolo Conte, Azzurro. Inciso per la prima volta da Adriano Celentano e pubblicata nel maggio 1968, è uno dei brani più amati della musica italiana.

Per questo Riccardo Del Turco, noto cantante, musicista e discografico italiano, si è letteralmente infuriato ascoltando le parole sul brano reso celebre da Celentano.

“La vostra trasmissione è carina, bellissima, però dire che ‘Azzurro’ è un tormento secondo me è una stronz*ata!” ha esordito Del Turco in collegamento da casa, “Le canzoni, secondo me, o sono belle o sono brutte. E poi ‘tormentone’ in genere è una cosa che mi tormenta, mi rompe” ha sentenziato il cantante.

Del Turco ha quindi tenuto a precisare la sua contrarietà nel vedere Azzurro declassato al rango di tormentone estivo, una categoria che sembra non essere molto apprezzata dal cantante. E non un cantante qualsiasi: la sua penna è infatti dietro a numerosi successi della musica italiana, ha scritto canzoni per Patty Pravo, Mina, Jimmy Fontana, Ornella Vanoni e molti alti.

Inutile sottolineare il palpabile imbarazzo di De Girolamo e Semprini, colti totalmente alla sprovvista dall’exploit del loro ospite. Le parole di Del Turco hanno anche fatto discutere molto, in particolar modo per l’accezione negativa data ai tormentoni, ritenuti dai più dei brani di gran valore: d’altronde non tutte le canzoni riesco a restare in cima alle classifiche e a diventare virali in radio.