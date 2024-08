Diletta Leotta festeggia la figlia Aria, ma tutti gli occhi sono sulla sua mamma: identica a lei

Grandissima gioia per Diletta Leotta, la conduttrice siciliana festeggia il compleanno insieme alla figlia: e sua mamma…

Questa che si sta per concludere è stata un’estate che ha decisamente visto Diletta Leotta tra le protagoniste indiscusse: la conduttrice siciliana è sempre più popolare e, quasi all’unanimità, considerata da tutti come una vera e propria icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo.

Le vacanze al mare hanno dato ancora una volta modo a Diletta di sfoggiare il suo corpo marmoreo e le sue curve da capogiro; con tutta la sua bellezza è sempre in grado di infiammare il web, con scatti che in pochissimo tempo fanno subito il pieno di like e di commenti. Presto, inizierà per lei una nuova stagione televisiva fitta di impegni, sia come conduttrice sportiva che come giornalista radiofonica e non solo: Mediaset l’ha scelta per rilanciare La Talpa su Mediaset Infinity, un’occasione decisamente importantissima per la sua carriera.

Grande entusiasmo in vista di settembre, anche se c’è ancora qualche giorno di relax: in queste ultime ore Diletta è stata impegnata con i festeggiamenti del suo compleanno e di quello della sua bambina, a cui ovviamente ha partecipato anche sua mamma. L’avete vista? E’ sempre più popolare ed è bellissima proprio come lei.

Diletta Leotta festeggia i 33 anni ed il primo anno della piccola Aria: spunta la mamma, bellissima – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Diletta Leotta ha condiviso alcuni scatti dai festeggiamenti per il primo anno di vita della sua splendida bambina, Aria, nata tra l’altro esattamente il suo stesso giorno (il 16 agosto). Una festa incredibile, che non poteva vedere l’assenza di mamma Ofelia, da tempo ben nota a tutti i fan e seguitissima sui social.

A vederle insieme, sorridenti mentre celebrano la piccola Aria, le due sembrano due gocce d’acqua: anche nei commenti in tanti hanno sottolineato la somiglianza tra mamma e figlia, mettendo tra l’altro in risalto tutta la bellezza di Ofelia, ereditata in tutto e per tutto dalla figlia Diletta.

Un quadretto familiare bellissimo, per un momento magico: la conduttrice sta vivendo veramente un periodo d’oro della sua vita, sia a livello familiare (questa estate sono arrivate anche le nozze con Karius) sia a livello lavorativo. Su Dazn è sempre più centrale, mentre tutto il pubblico aspetta con curiosità di vederla alla guida della nuova edizione de La Talpa.