Un Posto al Sole puntate settembre: Alberto disperato mette in pericolo suo figlio

Scopriamo in anteprima che cosa succederà nelle prossime puntate per quanto riguarda l’amata soap opera partenopea.

Sappiamo molto bene che in questi giorni Un posto al sole è in pausa e riprenderà alla fine del mese. Ma il nostro appuntamento quotidiano continua perché possiamo vedere Le storie di Un Posto al Sole. Dove ci addentriamo meglio in alcuni personaggi.

Oggi però vi vogliamo svelare in anteprima che cosa succederà ad Alberto, uno dei personaggi storici della soap opera che viene girata a Napoli. Entriamo nel dettaglio dopo che gli è stato portato via il piccolo.

Un Posto al Sole anticipazioni bomba

La stagione è giunta al capolinea da poco tempo ed abbiamo potuto vedere che Alberto ha scovato la città segreta dove Clara, Eduardo e Federico sono stati nascosti perché fanno parte del programma protezione testimoni. L’avvocato ha mostrato varie volte di essere arrabbiato nei confronti di Eduardo.

E’ arrivato, se ricordate bene, a chiedere aiuto anche al boss Torrente. Ovviamente lui ha preso la palla al balzo perché l’uomo ha collaborato con la giustizia e cerca vendetta. Ma qualcosa, forse, sta per cambiare come ci suggeriscono le anticipazioni.

Il boss potrebbe organizzare un attentato per eliminare Eduardo ma così facendo può mettere in serio rischio anche la vita di Federico. Si vocifera, infatti, che il piccolo possa rimanere ferito in modo importante in una sparatoria e che si trovi a lottare per la sua stessa vita.

Una situazione che Alberto avrebbe difficoltà a gestire pienamente e si potrebbe anche sentire colpevole per quanto accaduto. Sarà questa la strada giusta da prendere? Oppure Alberto deciderà all’ultimo di far saltare tutto? E per quanto riguarda i suoi rapporti con Clara?

Nelle puntate della scorsa stagione sembrava aver accettato la scelta della donna di iniziare una nuova vita con il pentito Eduardo. Ha dato anche il consenso per portare via con se il piccolo Federico. Anche se aveva fatto tutto il possibile per evitare che gli portassero via il piccolo.

Il problema di Alberto però non è Clara, lui ha un astio molto importante nei confronti di Eduardo. Secondo l’avvocato è tutta colpa sua se ci sono problemi e il bambino non è accanto al padre. Cosa succederà a settembre? Ancora non possiamo saperlo ma le anticipazioni ci lasciano senza parole se avvenisse davvero l’attentato potrebbe cambiare moltissimo la trama. Per il momento possiamo solamente goderci Le storie di Un Posto al Sole ed attendere il 26 agosto!