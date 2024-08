Gonna in lino fresca e comoda: 5 idee per indossarla ed essere alla moda

Una capo e cinque idee diverse per sentirsi sempre alla moda? Assolutamente si, ecco come puoi fare lasciando tutti a bocca aperta.

L’estate è quel momento dell’anno dove vanno per la maggiore abiti e gonne. In inverno, quasi tutte noi indossiamo i pantaloni perché sono comodi e ci fanno sentire al caldo. Ma come possiamo fare per abbinare una bellissima gonna in lino che tutte abbiamo nell’armadio.

Lei è un vero e proprio capo must have che tutte abbiamo comprato negli anni. Noi oggi ti sveliamo non due ma ben cinque idee incredibile per abbinare la stessa gonna. Iniziamo senza indugi!

Gonna perfetta e 5 look diversi? Certamente

Impossibile non avere una o più gonne in lino nel nostro armadio. Sono un capo assolutamente incredibile e dalle mille trasformazioni. Sono realizzate in un tessuto naturale e super traspirante. Oltre ad essere freschissime. Ma scopriamo come renderlo super in con poco.

Tutto quello che ti indicheremo è praticamente già nel tuo armadio. Basta solamente fare gli abbinamenti giusti e magari osare un po’ di più uscendo dalla nostra confort zone. Iniziamo con qualcosa di super semplice e lineare. Puntiamo su i colori chiari.

Ottima una gonna di lino, preferibilmente bianca, abbinata ad una camicia a righe azzurre e dei sandaletti con doppia fascia. Hai poi, sicuramente, un borsa in paglia. Ecco che il tuo look è super alla moda, fresco e piacevole. Non hai colori chiari nell’armadio?

Abbina la gonna di lino ad un capo burguday. Metti sempre un sandalo basso e per la borsa? Cambia con una tote bag. Punta tutto su gli occhiali, se ne hai uno dalla forma particolare è il momento di utilizzarlo. Sei più easy ed in città? Perfetta una maxi maglia bianca con un top rosso con i laccetti.

Per le scarpe? Se avete le mitiche ballerine a rete è il loro momento. Altrimenti gonna in lino e camicia dello stesso colore ma con le righe. Maxi pochette super colorata e la notte sarà la vostra! Volete essere più lineari e meno estrose? Gonna in lino e sandali super minimal con listini sottilissimi, top nero e borsa con i brillantini ma senza esagerare. Devono dare solo un punto luce.

Hai visto come con solamente una gonna in lino possiamo realizzare tantissimi look anche molto diversi tra di loro e sentirci bellissime. Adesso è giunto il momento di giocare, corri nell’armadio e prova gli abbinamenti che hai in mente ed hai appena letto.