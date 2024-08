Dalle Olimpiadi a Ballando con le Stelle, colpo della Carlucci: “Arriva un super concorrente”

Milly Carlucci ha fatto un vero e proprio colpaccio per la nuova edizione di Ballando con le stelle, arriva uno dei medagliati alle Olimpiadi: ecco chi è il concorrente.

Per completare il cast dei concorrenti per la prossima edizione dello show del sabato sera di Rai Uno, la conduttrice è andata a pescare direttamente a “Casa Azzurri” a Parigi. Uno dei protagonisti del programma, infatti, sarà uno degli atleti che ha vinto una prestigiosa medaglia olimpica durante i giochi olimpici.

Dopo l’annuncio dei primi undici concorrenti, Milly Carlucci aveva promesso che presto il pubblico sarebbe stato informato degli ultimi due nomi che avrebbero completato il cast delle “stelle”. La promessa è stata rispettata nel giorno di Ferragosto, quando la conduttrice ha svelato il dodicesimo concorrente di Ballando con le stelle. Sebbene nei giorni scorsi si era fatto il nome di Thomas Ceccon, la conduttrice ha deciso di andare su uno schermidore medagliato alle Olimpiadi di Parigi che ha fatto sognare gli italiani con le sue stoccate.

Ballando con le stelle, in arrivo lo schermidore medagliato alle Olimpiadi

Quest’anno Milly Carlucci ha deciso di non badare a spese e puntare su un cast stellare per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Proprio lo scorso 15 agosto, in un video ha confermato la presenza di uno sportivo molto bello e appassionato di moda, oltre che un campione olimpico, protagonista negli ultimi giochi olimpici parigini.

Stiamo parlando di Tommaso Marini, campione di fioretto e medaglia d’argento a squadre alle Olimpiadi, nonché il numero uno al mondo nel ranking mondiale tra i fiorettisti. Un vero e proprio colpaccio per il programma e per la conduttrice che aveva promesso grandi nomi al pubblico e sta mantenendo la sua promessa.

Tommaso Marini è nato nel 2000 ed è uno degli schermidori più forti al mondo. Ha vinto gli Europei di scherma nel 2000 ed è stato vice campione del mondo ai Mondiali del 2022. Nella prestigiosa rassegna iridata ha vinto l’oro insieme ai compagni di squadra Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi.

Nel 2023, Tommado ha vinto i Mondiali di Milano nel fioretto individuale e a giugno 2024 si è laureato campione europeo. Una delle emozioni più grandi, però, arriva a Parigi 2024 per i giochi olimpici, quando insieme ai fiorettisti Filippo Macchi, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi è riuscito a conquistare una medaglia d’argento nella gara a squadre.