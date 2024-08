“Sono scappata”, il racconto di Fiorella Mannoia sui social: il video è subito virale

Fiorella Mannoia racconta un aneddoto sui social e il video diventa subito virale: “Sono scappata…”. Ecco cos’è accaduto durante il tour.

Carriera eclettica e versatile, un successo del tutto meritato, Fiorella Mannoia è tra le artiste italiane più apprezzate dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori. Lo scorso 4 Aprile ha compiuto 70 anni, e sta festeggiando con un tour che tocca diverse città italiane e che è già sold out in diverse date. Recentemente ha rilasciato un’interessante intervista a La Repubblica dove ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera: dal debutto all’affermazione, fino al successo sul palco dell’Ariston.

Fiorella Mannoia ha rivelato che nel corso degli anni ha lavorato sul suo modo di porsi come cantante, a volte ha intrapreso strade non da tutti comprese, ha poi aggiunto di aver fatto un percorso anche personale dove ha compreso meglio se stessa. Inoltre ha avuto modo di darsi nuove opportunità. A 50 anni molte donne si arrendono, convinte di non dover più mettersi alla prova, mentre lei ha ricominciato mostrandosi diversa da come molti l’avevano identificata fino a quel momento:

“Io ho conosciuto una nuova giovinezza, quando a cinquant’anni molte donne pensano di appendere il cappello al chiodo, ho ricominciato a vivere, mi sono separata e sono cambiata. Mi presentai in concerto col famoso vestito rosso, il corpetto tutto scollato, la gonna con lo spacco, sculettando…” . Oggi Fiorella è una donna soddisfatta delle scelte fatte, e vive la sua quotidianità con maggiore leggerezza. A confermarlo sono i suoi post social, dove spesso si racconta e si mostra in tutta la sua semplicità.

Fiorella Mannoia: “Non era la mia stanza…”

In un recente video condiviso sul suo account Instagram Fiorella Mannoia ha raccontato un aneddoto curioso successo durante uno dei tanti tour che ha fatto in giro per il mondo. La cantante ricorda che una volta è uscita dalla sua camera d’albergo con un outfit, poi arrivata davanti all’ascensore ha deciso di cambiarlo.

Allora si è diretta verso la sua stanza, ha iniziato a bussare ma nessuno apriva, ha insistito fino a quando le ha aperto una persona che non conosceva. Sorridente, FIorella ha ammesso di aver sbagliato camera e di aver fatto una brutta figura. Il marito Carlo Di Francesco ha ironizzato sul racconto e ha fatto notare all’artista la sua distrazione.

“Cose che succedono in tour!”, questa la didascalia che accompagna le immagini e che rivela l’autoironia dell’artista. Immediati i commenti social: “Non era la stanza mia”. Quando hai detto ha aperto una , ho pensato ora entra e la mena pensando a cose strane Dajeeee sei una di noi”, ha commentato un fan.