Rudy Zerbi organizza la reunion di Amici prima della nuova stagione: chi c’è con lui

Rudy Zerbi ha postato un video con alcuni ex allievi di Amici prima dell’inizio della nuova stagione: ecco chi c’era con lui.

Rudy Zerbi è da diversi anni impegnato nella scuola di Amici come insegnante di canto. Dopo aver perso il suo lavoro alla Sony, l’ex talent scout è infatti approdato nella trasmissione diventando professore e ha sempre sottolineato come la De Filippi gli abbia “salvato la vita”.

Da allora è diventato anche un volto molto amato della televisione, tant’è che è stato anche giudice di “Tú sí que vales”. Come insegnante è molto severo ma anche amorevole, in quanto dà consigli preziosi ai suoi allievi in modo che siano più pronti per il mondo lavorativo e da professionisti, fuori dalla scuola.

Rudy mantiene vivo il suo rapporto con i ragazzi della scuola anche quando la trasmissione finisce. Proprio il giorno di Ferragosto era in compagnia di alcuni di loro, prima dell’inizio della nuova stagione del programma.

Rudy Zerbi e la reunion con i ragazzi di Amici: chi c’era con lui

Rudy Zerbi ha postato un breve video in compagnia di alcuni ex allievi di Amici e i fan sono letteralmente impazziti. Tantissimi sono stati i like e i commenti per il filmato postato dall’insegnante.

Zerbi era in compagnia di Giulia Stabile, la ballerina che ha trionfato ad Amici nel 2021 ed è ora una ballerina professionista nel programma. Poi c’erano i tre allievi finalisti dell’ultima edizione del talent: Marisol Castellanos, la ballerina arrivata seconda e che ha trionfato nella sua categoria.

C’era anche il cantante Petit, che ancora fa coppia con la Castellanos. Ed infine la vincitrice dell’ultima edizione di Amici: Sarah Toscano. Dietro di loro c’erano i fuochi d’artificio della giornata di Ferragosto e in sottofondo suonava la canzone di Katy Perry “Firework”.

I giovani talenti presenti nel video, si sono conquistati la fiducia del pubblico e si stanno facendo strada nel mondo dello spettacolo: Petit e Sarah hanno avuto un’estate davvero piena e ricca di appuntamenti fra instore per promuovere i loro dischi e concerti nelle piazze principali d’Italia.

Marisol invece ha dovuto fermarsi con la danza per via di un’operazione al ginocchio a cui si è sottoposta. I fan si ricorderanno dei suoi dolorosi fastidi ma ora conta di tornare a ballare presto. Intanto si gode il suo amore con il cantante Petit con cui fa coppia da quando erano nella scuola.

Infine c’è Giulia Stabile che è molto legata a Rudy Zerbi tanto che in alcune storie lo ha anche chiamato “secondo papà”. Per lei sicuramente si prospetta una nuova stagione da ballerina professionista ad Amici: la scuola sta infatti per aprire i battenti con una nuova edizione.