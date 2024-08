Pantalone bianco: trasformalo in un outfit iconico con questi abbinamenti

Elegante, versatile e intramontabile, il pantalone bianco è un vero e proprio passepartout da avere nel guardaroba: dieci look da provare per valorizzarlo al meglio.

Dall’estate all’inverno, i pantaloni bianchi possono essere il punto focale di molteplici look, sono infatti un elemento versatile e di grande impatto per creare degli outfit che siano al tempo stesso iconici ed eleganti. Nel mondo della moda, i pantaloni bianchi sono diventati un simbolo di raffinatezza e stile, un capo capace di elevare qualsiasi outfit con un tocco di luminosità e freschezza.

Merito anche di icone di stile come Jackie Kennedy Onassis, che rese i pantaloni capri nella tonalità white iconici e un capo da avere assolutamente nell’armadio. Sia che si voglia sfoggiare un look casual-chic, sia che stia cercando qualcosa di più sofisticato per la sera, i pantaloni bianchi possono essere l’asso nella manica per un outfit che difficilmente passerà inosservato.

Come abbinare al meglio il pantalone bianco

Il pantalone bianco è il capo più basic e versatile che una persona possa avere nel proprio armadio, tuttavia a causa del colore può trasformarsi in un attimo in un vero e proprio nemico del look. Prima ancora di capire in quanti modi abbinarlo è bene trovare quale taglio di pantalone sia più adatto alla propria forma fisica.

Il bianco, a differenza di colori come il nero, non perdona e mette in evidenza ogni piccolo difetto fisico. Una volta trovato quello che calza a pennello sulla propria figura si potrà passare alla definizione del look.

Il look più semplice da ricreare è quello che unisce in pantalone bianco con una camicia di seta, magari nelle tonalità pastello. Si tratta di un outfit perfetto da sfoggiare in ufficio o per un appuntamento a pranzo. Per chi ama outfit più casual, questi pantaloni possono essere abbinati a una semplice t-shirt grigia e da un paio di sneakers. Un look minimal da indossare per un brunch domenicale con gli amici o un weekend fuori città.

Per un look più estivo possono essere indossati insieme a una camicia di lino e a un paio di sandali flat, se si prevede un giro in barca allora la camicia va sostituita da una t-shirt a righe blu navy da indossare insieme a delle scarpe in tela della stessa tonalità.

I pantaloni bianchi possono essere portati con stile anche in autunno e inverno, abbinandoli a un maglione oversize color cammello e stivaletti in pelle. Oppure, per un outfit più formale, i pantaloni bianchi possono essere indossati con una giacca blazer strutturata in tonalità neutre, creando un outfit sofisticato e adatto a una riunione di lavoro o un evento importante.

Infine, non andrebbe mai dimenticato il fascino di un total white look, perfetto sia in estate che in inverno. In questo caso si dovrà puntare tutto sugli accessori, magari abbinando al pantalone una cintura in cuoio o una d’orata, così da spezzare la parte sopra dalla parte sotto.