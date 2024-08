Carolyn Smith e il gesto per Selvaggia Lucarelli prima di Ballando con le Stelle: cosa ha fatto

Carolyn Smith prima di Ballando con le Stelle si è mostrata così: il gesto che riguarda la collega Selvaggia Lucarelli.

Carolyn Smith è una delle giudici di Ballando con le Stelle, il fortunato talent vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Anche quest’anno sarà in giuria, pronta a giudicare i vip che si mettono alla prova sulla pista da ballo.

Insieme a lei, sembrano confermati anche i colleghi Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Proprio nei confronti di questa, la Smith ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole.

Cosa ha fatto Carolyn Smith prima di Ballando con le Stelle (c’entra Selvaggia Lucarelli)

Carolyn Smith aveva rilasciato in un’intervista al settimanale Mio una dichiarazione in cui diceva di non avere tempo per leggere il libro di Selvaggia Lucarelli “Il vado di Pandoro” dedicato all’ascesa e alla caduta dei Ferragnez.

La giudice di Ballando con le Stelle aveva infatti dichiarato: “Preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa”. Qualcosa deve essere cambiato negli ultimi giorni dato che Carolyn ha postato una foto seduta in giardino in cui ha in mano e (presumibilmente) legge, proprio quello stesso libro.

Ha scritto come caption “Letture estive … tra un cinguettio e l’altro”. Il post è stato repostato dalla stessa Lucarelli che ha scritto: “Carolyn quando ci vediamo a Ballando ti interrogo”. Le due colleghe sono le più severe della giuria e non si risparmiano con i loro commenti.

In grande serenità si sono anche sempre confrontate dando vita a siparietti davvero accesi. Le dichiarazioni della Smith al settimanale Mio, avevano lasciato tutti perplessi. La foto postata nei giorni scorsi dalla giudice con il libro in mano è apparsa infatti un po’ in contraddizione con quanto aveva detto in precedenza.

Infatti aveva dichiarato: “Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere”. Probabilmente la Smith ha cambiato idea dato che è stata fotografata proprio mentre legge “Il vaso di Pandoro” della Lucarelli.

In ogni caso le due si ritroveranno spalla a spalla nel tavolo dei giurati di Ballando con le Stelle. Una nuova edizione aspetta entrambe e i tanti nuovi e famosissimi protagonisti: Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, Federica Pellerini, Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Federica Nargi. Se ne vedranno di sicuro delle belle!