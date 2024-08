Mirko Brunetti e Perla Vatiero ci riprovano: lui detta le condizioni per tornare insieme, ecco cosa vuole

Mirko e Perla, la storia continua? L’indiscrezione rivela un ritorno di fiamma, ma stavolta cambia tutto: cosa ha deciso lui.

La storia d’amore fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è stata, ed è tutt’ora, una delle più seguite sui social e sul piccolo schermo. Divenuti noti dopo la partecipazione, come coppia, a Temptation Island, i due sono usciti separati dal programma di Bisciglia per poi ritrovarsi però dopo la partecipazione al Grande Fratello. Sembrava filasse tutto liscio fra i due; scatti dolcissimi, viaggi in giro per il mondo, apparizioni di coppia in pubblico, tutto perfetto. O almeno, questo è quello che veniva mostrato sui social.

Poche settimane fa è giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura: Mirko e Perla si sarebbero lasciati. Con un annuncio via social, infatti, la vincitrice del Grande Fratello 2024 aveva reso nota la rottura e aveva chiesto discrezione in quanto quello che sta trascorrendo non è uno dei momenti migliori della sua vita. Tuttavia, le indiscrezioni divagano e navigano il mondo del web: fra queste, una in particolare farebbe sapere che i due ‘forse ex’ si sarebbero riavvicinati. Come stanno davvero le cose?

Mirko e Perla di nuovo insieme? L’indiscrezione sulla coppia

Le indiscrezioni nate nel corso di queste settimane hanno spesso visto al centro i due ex fidanzati. Fra Perla e Mirko sarebbe finita, questa la verità stando anche al comunicato che entrambi avevano deciso di diffondere via social: in questo, facevano sapere che il loro cammino insieme da quel momento si sarebbe interrotto e che, pertanto, non si sarebbero più mostrati come coppia. Incomprensioni e motivazioni interne alla relazione, hanno portato i due a prendere strade diverse.

Tuttavia, di recente si era parlato di un presunto ‘colpevole’ all’interno della coppia: stando a quanto riportato in giro sul web, sembrerebbe che a determinare la rottura fra i due sarebbe stata l’influenza del manager di lei e della sua ‘crew’ – precisiamo che non vi è stata alcuna conferma al riguardo.

Ora però emerge che i due ex si sarebbero rivisti e si parlerebbe addirittura di un riavvicinamento. A renderlo noto è l’esperto di gossip, Alessandro Rosica, il quale ha diffuso nelle sue IG Stories un’indiscrezione al riguardo: Rosica, infatti, avrebbe fatto sapere che Mirko e Perla ci starebbero riprovando; questa volta però le condizioni per un ritorno di fiamma, secondo l’esperto di gossip, sarebbero state dettate dall’ex gieffino.

Nessuna speculazione sulla coppia da parte di ‘finti’ manager e ‘crew pericolose’: solo loro due e i loro sentimenti. Sarà davvero così che sarà andata? Al momento i due diretti interessati non hanno proferito parola al riguardo, né dato adito a voci e indiscrezioni di trovare un appiglio da qualche parte. Non ci resta che attendere per scoprire una eventuale evoluzione delle vicende.