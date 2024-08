Kate Middleton, la severa decisione che riguarda i suoi figli: cosa non possono fare (mai)

Molto severa è la decisione che Kate Middleton ha preso riguardo ai suoi figli. Ecco alcune cose che la sua prole non può assolutamente fare.

Molti sanno che la principessa Kate e il principe William sono dei genitori molto attivi e quindi sono particolarmente attenti alle regole che i bambini devono rispettare nel momento in cui si trovano nel nucleo familiare. Anche se possono sempre contare sull’aiuto di una tata, entrambi non si tirano indietro nel momento in cui bisogna impegnarsi e fare un qualcosa tutti e cinque insieme.

Infatti, diverse sono volte in cui insieme si organizzano per fare delle attività all’aperto come andare in bici oppure restare in casa e mettersi insieme ai fornelli. In ogni caso è bene sapere che la vita per George, Charlotte e Louis non è sempre tutta rosa e fiori in quando sia William che Kate hanno deciso che i loro figli devono seguire delle regole domestiche tra cui ve ne è una che deve essere rispettata in ogni momento della giornata. Ma di quali regole si tratta? Scopriamolo insieme nel testo che segue.

Le regole imposte da Kate e William ai loro figli

In base a ciò che afferma una fonte pare che George, Charlotte e Louis devono seguire una regola in ogni momento della giornata, ossia quello di evitare di urlare in casa. Sembra, infatti, che l’insider ha rivelato al Sun che “Urlare è assolutamente ‘off limits’ per i bambini e qualsiasi accenno di urlare l’uno contro l’altro viene punito con l’espulsione”. Inoltre, ogni qualvolta i figli si comportano male non vengono mandati nella loro stanza da letto o fatti sedere sul gradino dei cattivi.

I due Infatti usano una tecnica diversa ossia la chiacchierata sul divano. E’ stata proprio la fonte infatti a rivelare che il bambino che in quel momento si è comportato male, viene portato proprio nel luogo in cui tutto ciò è accaduto insieme ai genitori che gli parlano con calma spiegandogli le conseguenze di ciò che ha fatto senza però mai alzare la voce.

Inoltre, in base a ciò che afferma un esperto sembra che il giorno del compleanno di Kate in cui spegnerà 42 candeline verrà trascorso insieme alla sua famiglia senza nessun regalo di lusso in vista. Molti stanno iniziando a pensare anche che la principessa possa essere tornata nel suo villaggio di infanzia proprio per l’occasione.

Infatti, il capo redattore di di Majesty Magazine, Ingrid Seward ha affermato al Mirror, “La vita familiare è sempre stata centrale per la Principessa del Galles e ama le scuse per festeggiare. Il suo 42° compleanno, il secondo come Principessa del Galles, è una buona ragione per farlo, ma non saranno rilasciati dettagli. Tradizionalmente i reali festeggiano i compleanni importanti solo con il pubblico, quindi potremmo dover aspettare che Catherine compia 45 anni.”

Sappiamo che, sempre in base a ciò che afferma Ingrid Seward, Catherine ami molti regali fatti in casa e quindi non si aspetta di ricevere chissà che tipo di regalo costoso. Pare che il principe andrà quindi a produrre un qualcosa di molto speciale come potrebbe essere un’immagine fatta da un fotografo molto apprezzato dalla moglie, degli scatti collezionabili.