Chiara Ferragni ritrova l’amore? Fedez rompe il silenzio e reagisce così

Chiara Ferragni ha trovato un nuovo amore? I rumors degli ultimi giorni parlano chiaro. Fedez rompe il silenzio: ecco come ha reagito.

Dopo i tanti flirt attribuiti a Fedez post separazione, il gossip negli ultimi giorni si è concentrato su Chiara Ferragni. L’influencer, attualmente impegnata a ridare al suo brand un’immagine nuova, non manca di condividere sui social momenti del suo vissuto quotidiano. Dopo l’annuncio della rottura del suo matrimonio l’influencer ha pubblicato diversi scatti dei suoi impegni professionali, e dei suoi tanti viaggi.

Chiara sembra voler tornare all’origini del suo debutto social. Nei suoi post è apparsa più spontanea e meno costruita e questo i fan l’hanno apprezzato. La Ferragni inoltre, in accordo con l’ex marito, non mostra più i figli sui social. A parte qualche scatto di spalle e con viso scoperto Leone e Vittoria hanno perso il titolo di piccole star della rete. La Ferragni non si è mai esposta in merito a diversi flirt che avrebbe avuto Fedez negli ultimi mesi.

Fedez: “Alla fine è solo una gara…”

Il rapper è tornato a frequentare i suoi amici, e ha preso parte ad alcune serate in discoteca dove il suo nome è stato associato a diverse ragazze. Tuttavia da qualche giorno si parla di un presunto nuovo amore dell’influencer. La Ferragni è stata avvistata con Silvio Campara, uomo che per altro risulta sposato. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato i due insieme.

A quanto pare il primo incontro tra Chiara e Campara sarebbe avvenuto i primi di Giugno a Forte dei Marmi, e in seguito hanno avuto ripetuti contatti. Non c’è ancora l’ufficialità, ma a quanto pare i due non si nascondono più. Il rumors ha provocato la reazione, seppur sibillina e criptica di Fedez.

Il gossip che nel fine settimana ha travolto Chiara Ferragni ha suscitato la reazione di Fedez, che seppur non direttamente ha condiviso un post che sembra essere rivolto proprio all’ex moglie. Le parole del rapper non sono passate inosservate agli addetti ai lavori e hanno suscitato una serie di commenti:

“Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la mer*a sotto il tappeto”, le sue parole. Poi, come se non bastasse: “Io ho deciso di cagarvi nel salotto. Buona recita”. Un messaggio decisamente pesante, che insinua un atteggiamento falso da parte dell’ex moglie, diretto solo a ovviare alla verità.

Fedez non cita la moglie, ne tanto meno fa un riferimento diretto, ma in molti sono certi che il suo malumore sia legato proprio alla paparazzata del magazine Chi, che ha immortalato l’ex moglie con Campara. Ci sarà una reazione dell’influencer? Per il momento Chiara preferisce non alimentare le polemiche.