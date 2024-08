Uomini e Donne, Francesca Del Taglia mostra il suo nuovo look: il cambiamento stupisce i fan

Francesca Del Taglia, ex volto di Uomini e Donne, ha rinnovato il suo stile: i fan sotto shock. Il cambiamento è evidente agli occhi di tutti.

Francesca Del Taglia è conosciuta al rande pubblico per la sua partecipazione, diversi anni fa, nelle vesti di corteggiatrice e poi tronista ad Uomini e Donne. La Del Taglia inizia così una relazione con Eugenio Colombo, padre dei suoi figli, ma l’amore tra i due dopo 9 anni svanisce e si separano. Dunque attualmente i due sono soltanto genitori dei piccoli Brando e Zeno.

Ma Francesca è tornata a far parlare di se. La ragazza ha apportato un cambiamento radicale al suo look, tanto è vero che i fan sono rimasti sbalorditi e la foto ha fatto il giro del web. La donna è irriconoscibile e sembra ringiovanita di 10 anni. Eccovi svelata la foto incriminata che ha fatto tanto discutere ed indignare il web.

Francesca Del Taglia rivoluziona il suo look: è irriconoscibile

Capelli biondi, occhi azzurri e fisico scolpito, siamo da sempre così abituati a vedere Francesc Del Taglia. Ma l’ex corteggiatrice ha deciso di cambiare radicalmente il suo look e di certo ciò non è passato inosservato sotto gli occhi di fan ed haters. Da chi si è complimentato a chi ha espresso la proprio disapprovazione nei suoi confronti.

Francesca ha deciso di rinnovare la sua chioma, addio al biondo che viene sostituito da delle treccine fucsia. Un colore sgargiante ed un look appariscente per affrontare il caldo afoso estivo. Ovviamente sotto le sue foto non sono mancate le frecciatine ed i commenti al vetriolo da parte degli haters che la definiscono poco naturale e rifatta. Proprio quegli haters che qualche ano fa la criticavano per il suo essere curvy.

Un commento sotto una sua foto recita così: “Mi dispiace scriverlo, ma guardo questa foto mi sembra eccessiva e per niente naturale. Poi le treccine così e con quel colore non si possono guardare”. Ma Francesca di questi commenti non si fa più scalfire, continuando per la sua strada. Inoltre, come molti sostengono, il cambiamento inizia da un rinnovo della proprio chioma. Sarà dunque questo il caso di Francesca? Vorrà lasciare il passato alle spalle, iniziando proprio dal rinnovare il suo look, dicendo addio al biondo tanto amato?

Che sia un cambiamento definitivo o un look passeggero, inutile negare che l’ex volto noto è sfavillante. Con qualsiasi stile lei decida di indossare. La personalità oltre l’estetica, è sicuramente il suo punto forte.