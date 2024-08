Prevenire le rughe dormendo grazie al rinnovamento cellulare notturno

C’è un metodo utile per prevenire le rughe: si può fare sfruttando il rinnovamento cellulare notturno quando si dorme. Ecco come funziona.

Combattere le rughe è un desiderio e un’intenzione della maggior parte delle donne. Si cerca di farlo con i più vari sistemi anti-age, sperimentando creme e sieri, ricorrendo alla chirurgia estetica o semplicemente con i benefici dati dall’alimentazione.

C’è chi sceglie metodi più invasivi e chi opta per rimedi e soluzioni naturali. Le idee sono tante e sembra essercene una assolutamente da prendere in considerazione e da seguire. A costo zero, adatta quindi a tutti, è un’azione da praticare normalmente, certo con qualche attenzione particolare.

Si tratta di sfruttare il rinnovamento cellulare che avviene durante la notte quando si dorme. Ma può bastare fare soltanto un buon sonno? E come deve essere il riposo per dare questo beneficio alla pelle. Inoltre, dormire bene davvero ha la capacità di contrastare l’insorgenza delle rughe?

Il riposo notturno come metodo anti-age: prevenire le rughe nel modo più naturale

Usare la capacità propria del nostro corpo di rigenerarsi e quindi di rinnovare le cellule, anche quelle della pelle al fine di contrastare l’arrivo delle rughe è sicuramente un bel vantaggio. Non si tratta di un trattamento da applicare, ma solo di dormire bene. Bisogna fare un buon sonno per un buon numero di ore, almeno 6 – 7 per rigenerare le cellule in modo profondo.

Gli esperti considerano che esistono due tipi di invecchiamento a cui è soggetta la nostra pelle. Il primo è l’invecchiamento cronologico che si verifica a causa di una riduzione di acqua che assottiglia la pelle. C’è poi il foto invecchiamento dovuto all’azione dei raggi solari che determina un ispessimento e un irrigidimento dell’epidermide.

L’avanzare degli anni produce una perdita di elasticità e di tonicità della pelle, si riduce la compattezza e si formano le rughe. Il rimedio essenziale deve essere un’azione combinata di alcuni elementi. Di base ci deve essere una sana alimentazione, equilibrata con una buona componente di vitamine, in particolare la E, la C e quelle del gruppo B, di sali minerali e proteine.

L’alimentazione deve essere affiancata ad una buona attività fisica, regolare e costante e anche all’allenamento dei muscoli facciali con opportuni massaggi localizzati. Bisogna bere molta acqua e a completare queste misure preventive che stanno alla base del contrasto all’invecchiamento c’è la rigenerazione cellulare operata dormendo bene e nel modo adeguato.

Affinché il riposo notturno sia efficace e produttivo non devono esserci ostacoli ed elementi di disturbo. Per un buon sonno è bene dormire completamente al buio, in una stanza fresca, arieggiata e senza rumori o suoni, nel pieno e totale silenzio.