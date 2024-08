Nuova vita e nuovo look per Benjamin Mascolo: gli scatti inediti dalla sua vacanza

Benjamin Mascolo ha sperimentato una nuova fase della vita, maturando ampia crescita personale, e a risentirne… è anche il look.

Chi aveva apprezzato il fascino di Benjamin quando diventò famoso come cantante, sarà ancora più entusiasta del suo nuovo mood, che rispecchia un cambiamento radicale della sua vita. I tempi del gruppo Benji & Fede, ma soprattutto della vita sregolata e egli abusi di alcol e droghe, sembrano ormai far parte di un passato lontano. Oggi l’attore e compositore si mostra al mondo nella sua ultimissima versione.

Classe 1993, figlio di un italiano e di un’australiana, Benjamin gira per il mondo e impara ben presto a vivere una vita intensa, ricca di esperienze. Nel 2010 conosce in rete Federico Rossi, e la loro amicizia si trasformerà in pochi anni in un gruppo musicale di successo. La carriera di Benjiamin e Fede rimane sfolgorante almeno fino al 2020, anno in cui il duo annuncia la divisione della band.

Oltre a questa attività, però, Benjamin si è fatto notare per altri successi. Tra il 2021 e il 2022, infatti, Benjiamin è protagonista di ben tre pellicole cinematografiche: nell’ordine, “Time is Up”, “Ben: respira” e “Time is Up 2″. Oggi l’attore e cantante è letteralmente un’altra persona rispetto al passato, e sui social svela il suo segreto.

Cambio di look (e di vita) totale per Benjamin Mascolo, ecco come appare oggi

Nel passato di Benjamin c’è la storia d’amore vissuta con Bella Thorne, attrice e cantante americana, che però è finita nel 2022 dopo soli 3 anni. Oggi il cantante è nuovamente felice e ha sposato Greta Cuoghi, modella che però non fa parte del mondo dello spettacolo e che ha contribuito alla sua rinascita. Di lei, Benjamin ha detto “Mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore”.

Oggi Benjamin si sta godendo una vacanza in montagna, sulle Dolomiti, all’insegna del relax e del benessere spirituale. Sui social lo vediamo sereno, appagato, e con un look completamene diverso. È lo stesso Benjamin che parla della sua nuova fase, e delle attività che svolge quotidianamente, infatti pubblica scatti in cui racconta delle lunghe passeggiate in mezzo alla natura, della sfida nello scalare ogni giorno una vetta più alta, di come sia appagante contemplare le acque cristalline dei laghi e dei corsi d’acqua.

Vediamo dunque un ragazzo che adesso è molto più libero, soprattutto nell’animo, e questa libertà si evince anche dal nuovo modo di portare i capelli: lunghi, selvaggi, legati disordinatamente con un elastico, mentre i ciuffi gli accarezzano il viso mossi dalla brezza estiva.