Li vedi piangere per un film o per la frase di una canzone: sono i segni zodiacali più sensibili

Ecco i segni zodiacali più sensibili secondo l’oroscopo, si emozionano fino a piangere per qualsiasi cosa.

Seguire l’oroscopo non ci aiuta soltanto a capire come potrebbero andare le nostre giornate, ma anche, a volte, a scoprire qualcosa di più su noi stessi. Nell’astrologia, infatti, ci sono anche indicazioni su quello che è il nostro carattere in base al nostro segno zodiacale.

E’ una branca, quella dell’astrologia, che ovviamente da questo punto di vista non può essere una scienza esatta, infallibile o esaustiva, anche perché vale la pena ricordare che ogni persona è diversa dall’altra. Ma appartenenti a un determinato segno dello Zodiaco possono essere in qualche modo accomunati da alcune tendenze di base.

Oroscopo, i segni dello Zodiaco dal carattere più sensibile in assoluto: anima profonda e delicata nonostante le apparenze

Nelle stelle, è indicato ad esempio chi tra i segni dello Zodiaco ha una sensibilità più spiccata, un tratto caratteriale che li distingue dagli altri per la capacità di provare emozioni più intense nel rapporto con gli altri, oppure in determinate situazioni nella vita.

Secondo l’astrologia, ci sono segni che più di altri presentano queste peculiarità. Il segno più sensibile in assoluto è quello del Cancro. Un segno dalla natura molto intuitiva e introspettiva, con la capacità di entrare in empatia con le emozioni altrui e la tendenza a dedicarsi molto alle persone a loro vicine. La loro natura protettiva è proverbiale, la loro emotività a volte può essere eccessiva e tradirli con sbalzi d’umore, che li rende spesso fragili agli occhi degli altri.

Anche gli altri segni d’Acqua, lo Scorpione e i Pesci, hanno una sensibilità notevole. I primi sono fortemente appassionati in ogni cosa che fanno e ci mettono ogni fibra del proprio essere, i secondi sono dei sognatori nati e provano forte compassione ed empatia nei confronti delle persone attorno a loro.

Ci sono anche altri due segni che mostrano un’apparenza differente, ma che hanno una sensibilità profondissima. Il segno della Vergine sembra un segno sempre molto equilibrato e razionale, ma essendo ipercritico nei confronti di se stesso è molto sensibile alle critiche e ne soffre più del dovuto. L’Acquario è un segno apparentemente indomabile, ma il suo profondo idealismo gli fa percepire con maggior forza le ingiustizie nei confronti degli altri.