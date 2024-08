I Cesaroni anticipazioni: chi ci sarà e chi ha rifiutato, polemiche sul web

C’è grande attesa per la settima stagione dei Cesaroni. Ma quali saranno gli attori che hanno confermato e chi invece ha già rifiutato?

Dopo 10 anni farà il suo ritorno sul piccolo schermo una delle serie TV più amate. Più di una volta infatti nei mesi passati si era parlato della volontà di iniziare di nuovo le riprese de I Cesaroni, una serie la cui ultima puntata è andata in onda nel 2014. All’epoca si pensava che la storia era ormai chiusa e che non ci fosse altro da raccontare sulla celebre famiglia della Garbatella.

Ma a distanza di alcuni anni ecco che la situazione sembra essere totalmente diversa e quindi Mediaset ha deciso di continuare le storie della famiglia de I Cesaroni mandata in onda su Canale 5. Era il 2006 l’anno in cui la serie fece il suo esordio con Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni e Elena Sofia Ricci nelle vesti della seconda moglie Lucia Liguori. Insieme a lui molti altri attori tra cui Antonello Fassari il fratello di Giulio che insieme a lui gestisce una bottiglieria. Ma quali saranno i personaggi che hanno riconfermato la loro presenza anche nella settima stagione?

I Cesaroni 7, gli attori che hanno confermato e quelli che hanno rifiutato

Sono poche le informazioni che si hanno al momento sulla prossima stagione di Cesaroni. Già durante le puntate mandate in onda diversi anni fa, le cose erano cambiate di molto.

Infatti Lucia e Giulio avevano deciso di separarsi mentre Eva, interpretata da Alessandra Mastronardi, si era allontanata da Roma. Nonostante la coppia protagonista si era riavvicinata, avevano deciso comunque di separarsi, una vicenda legata proprio alle protagoniste in quanto Elena Sofia Ricci ed Alessandra Mastronardi avevano firmato di contratti per iniziare dei lavori altrove.

E così nella sesta stagione sia Lucia che Eva avevano fatto le valigie per trasferirsi a New York lasciando così la serie TV. Ciò che sappiamo quindi è che nella settima stagione non saranno presenti le due donne appena citate e quindi Elena Sofia Ricci né tantomeno Alessandra Mastronardi riprenderanno questo percorso.

Altri rifiuti sono quelli di Micol Olivieri, colei che nella serie interpretava il ruolo di Alice, la figlia di Lucia nonché sorella di Eva. Per il momento gli attori che hanno confermato sono Claudio Amendola, Antonello Fassari, i fratelli Cesaroni e insieme a Rita Savagnone, la mamma di Lucia, Elda Alvigini e Nicolò Centioni, colui che interpreta il secondogenito Cesaroni, Rudi.

Ancora in attesa di conferma da parte di Max Tortora, il migliore amico di Giulio e Cesare, Matteo Branciamore e Federico Russo gli attori che interpretano i due figli di Giulio Cesaroni.

Insomma, ci sono ancora molte cose da decidere che potrebbero stravolgere del tutto la serie stessa. Infatti, sulla pagina di Giuseppe Scuccimarri è possibile leggere: “Praticamente quasi tutti i personaggi principali e Tortora, Branciamore e Russo sono in forse, bisognerà stravolgere la sceneggiatura, di originale c’è solo il titolo”.