Sapete perché gli atleti sul podio mordono le medaglie vinte? La risposta sorprendente

Da anni alle Olimpiadi si assiste sempre alla solita scena degli atleti sul podio che mordono le medaglie, ma da dove proviene questa usanza?

Nel mondo dello sport, e talvolta nella vita in generale, esistono delle usanze e delle abitudini che vengono tramandate di generazione in generazione fino ai giorni nostri e spesso si fa fatica a capire da dove provengano. Talvolta nasce però la curiosità di scoprire le origini di particolari gesti e in questo modo si scoprono storie davvero interessanti e che magari nemmeno la maggior parte delle persone che compie questi gesti abitudinari conosce.

Una di queste abitudini delle quali abbiamo parlato nel paragrafo precedente riguarda le Olimpiadi che si stanno svolgendo in queste settimane a Parigi, ma che in realtà riguardano in generale l’evento dei Giochi Olimpici che si svolgono ogni quattro anni; un evento che tantissime persone seguono con grande trasporto e piacere e durante le quali, ogni volta, tutti si fanno la stessa domanda: come mai gli atleti sul podio mordono la medaglia?

Si tratta di una scena vista ormai tantissime volte: dopo una gara o un torneo olimpico c’è la premiazione sul podio dove vengono omaggiati con una medaglia i primi tre classificati che, al momento della foto di rito, mordono la medaglia che hanno conquistato indipendentemente dal materiale da cui è composta; non tutti sanno che si tratta di un’usanza che deriva da una vicenda collocata cronologicamente molto indietro nel passato della storia dell’umanità.

Ecco da dove deriva “il morso della medaglia”: una storia sorprendente

Sono molte le teorie e le ipotesi che sono state effettuate nel corso degli anni riguardo l’usanza di mordere la medaglia sul podio da parte degli atleti, ma solo una di queste è risultata essere la più accreditata e attendibile. Molti ad esempio hanno ipotizzato che si possa trattare di un gesto ormai abitudinario da parte degli atleti che figurativamente vogliono “assaporare la vittoria“, ma molto probabilmente l’origine di questo gesto è molto più antica e concreta.

Una delle ipotesi che più sono state portate avanti dagli studiosi risale addirittura al diciannovesimo secolo durante un periodo particolare della storia degli Stati Uniti, ovvero la corsa all’oro: un periodo della storia durante il quale si estraeva l’oro dai giacimenti e lo si mordeva per verificarne l’autenticità dato che questo materiale è più morbido rispetto all’argento e ad altri minerali simili.

Molto probabilmente la verità non la sapremo mai e come spesso accade per questi gesti abitudinari e per queste usanze ormai collaudate in determinati contesti le origini possono essere molteplici e dislocate nel tempo.