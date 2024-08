Diventare belli e giovani subito: bisturi e botox addio, adesso basta un cerotto

Addio botox, bisturi e trattamenti invasivi: per avere un viso più giovane ora basta un cerotto. Scopriamo questo nuovo trattamento.

Molte persone, per rinfrescare l’aspetto del viso e attenuare le rughe e i segni dell’età, ricorrono a botox, iniezioni di acido ialuronico o, addirittura, lifting. Ma oggi non è più necessario: ora basta un cerotto per avere subito un viso più giovane e luminoso.

La medicina estetica, nel corso degli ultimi anni, ha fatto veri passi da gigante. L’obiettivo è trovare soluzioni sempre meno invasive che diano, al tempo stesso, gli stessi risultati dei trattamenti classici che prevedono l’uso di aghi o di bisturi. Molte persone, infatti, temono di sottoporsi a trattamenti chirurgici.

Altre, invece, non possono permettersi tempi di recupero troppo lunghi per esigenze lavorative o familiari. Un lifting necessita, solitamente, di almeno una settimana di riposo assoluto. Le iniezioni di botox o di acido ialuronico molto meno ma, per qualche giorno, il viso appare gonfio e con qualche livido.

I progressi della medicina estetica hanno reso possibile ottenere gli stessi risultati di botox e punturine ma grazie ad un semplice cerotto. Nessun dolore, nessun livido, nessun tempo di recupero. Oggi grazie ad un cerotto potrai ritrovare il viso giovane e luminoso che desideri, senza rischiare nessun effetto collaterale.

Addio rughe grazie ad un cerotto: come funziona il nuovo trattamento estetico

La nuova frontiera della bellezza sono i patches: cerotti imbevuti di un principio attivo specifico da applicare direttamente sul volto e lasciare in posa per un tempo che, solitamente, oscilla tra i 15 e i 30 minuti. Nessuna perdita di tempo né di denaro, nessun livido, nessun dolore e, soprattutto, nessun effetto collaterale indesiderato.

Ti basterà applicare il cerotto sul viso perfettamente pulito, lasciarlo in posa per il tempo indicato sulla confezione e il gioco è fatto. Nel caso delle rughe, i cerotti più indicati sono quelli imbevuti di acido ialuronico, una sostanza dal fortissimo potere idratante e rimpolpante.

In alternativa, per le pelli più mature, ci sono anche cerotti imbevuti di collagene o di retinolo. Esistono patches(cerotti) per ogni zona del viso: per il contorno occhi, per la fronte, per le rughe naso labiali, per le guance e per il naso. In commercio ne esistono moltissimi: per non sbagliare è sempre meglio farsi consigliare dalla propria estetista di fiducia.

Naturalmente oltre ai cerotti, per mantenere una pelle giovane e luminosa, è fondamentale anche seguire qualche piccolo accorgimento: bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, non fumare, non bere alcolici e dormire almeno 8 ore a notte.