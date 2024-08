Benedetta Parodi svela un lato inedito di Caressa: il giornalista mai visto così

Benedetta Parodi ha svelato un lato inedito del marito Fabio Caressa: il giornalista non era mai apparso così.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più apprezzate e seguite sui social. La loro estate è stata ricca di momenti di famiglia indescrivibili e tutti da festeggiare, come documentato dai loro social.

Dopo i festeggiamenti per i 25 anni di matrimonio, un altro evento che hanno festeggiato è stato il 52esimo compleanno della conduttrice. Proprio in quell’occasione Benedetta ha svelato un lato inedito di suo marito Fabio.

Il lato inedito di Fabio Caressa: Benedetta Parodi l’ha svelato in un video

La storia d’amore fra Benedetta Parodi e Fabio Caressa è iniziata nel 1997 quando si sono conosciuti in televisione. Lei era da poco arrivata a TELE+ come stagista mentre lui, di 5 anni più grande, già lavorava nella rete. Caressa ha ammesso di aver dovuto faticare per conquistarla e che non si è trattato di un colpo di fulmine. Nel 1999 si sono sposati e poi sono arrivati i tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

In occasione della sua festa di compleanno, Benedetta Parodi ha pubblicato un video in cui faceva un “fit check” mostrando ai suoi follower il look scelto per la serata: un tubino rosa con tanti brillantini e dei sandali alti. Anche se inizialmente aveva pensato di indossare delle scarpe più basse, Benedetta ha poi scelto le scarpe alte, dicendo che comunque ne aveva anche di più basse con sé, qualora si fosse stufata delle scarpe alte. Ciò che però ha stupito tutti è stato ciò che ha detto dopo.

Ha infatti raccontato che suo marito aveva indossato un capo di abbigliamento che lo faceva sentire un po’ buffo e di cui non era sicuro ma che lei invece lo trovava bellissimo. Così si è avvicinata a lui che era seduto sul divano ed in effetti il giornalista aveva indosso una camicia hawaiana e ha esclamato “Noi non molliamo mai”.

Anche Cristina Parodi, altra famosa giornalista, sorella di Benedetta, ha postato una foto del cognato con la presentatrice di Bake Off – Italia, abbracciati. Lui indossava proprio la camicia hawaiana con cui ha proseguito tutta la serata di festeggiamenti. Benedetta Parodi, come di consueto durante i compleanni, ha anche spento le candeline in compagnia di amici e famiglia. C’era anche sua sorella Cristina e la mamma Laura, oltre ad altre persone, almeno stando ai video postati sui social.