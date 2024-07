Castelrotto: la base ideale per le tue vacanze in Alto Adige

Castelrotto è una delle mete di vacanze più amate del territorio altoatesino; il paese, ubicato nel parco naturale Sciliar-Catinaccio, si trova ai piedi della bellissima Alpe di Siusi. Il curioso nome del paese, presente da diversi anni nella lista de “I Borghi più Belli d’Italia” deriva da Castellum Ruptum (castello diroccato); il riferimento è a un antico castello diroccato ubicato sul monte Kofel. Se stai valutando la possibilità di una vacanza estiva in Alto Adige, Castelrotto è la destinazione che fa per te. Ecco qualche idea in proposito.

Dove soggiornare a Castelrotto?

Per il tuo soggiorno ti suggeriamo di prenotare presso uno degli hotel più conosciuti del luogo, il Dolomites Abinea Romantic Spa De Luxe, struttura che ha un tasso altissimo di raccomandazione (sfiora il 100%!). Particolarmente ampia la gamma dei servizi offerti agli ospiti: piscina esterna e piscina interna (entrambe riscaldate), area benessere, saune, bagno turco, bagno con fieno, sala relax, pacchetti benessere, cucina di alto livello ecc.; visita il sito dell’hotel Abinea a Castelrotto per maggiori informazioni e fare la tua prenotazione.

Cosa vedere a Castelrotto?

Se sceglierai di soggiornare a Castelrotto ti troverai nell’area vacanze della Seiser Alm, l’Alpe di Siusi, la cosiddetta perla degli altopiani, un vero e proprio angolo di paradiso. Sicuramente non ti mancheranno le opportunità per una splendida vacanza.

La prima cosa da fare sarà quella di conoscere meglio il paese, un vero e proprio gioiello. Passeggia per le sue vie e regalati l’emozione di fare un viaggio indietro nel tempo, fermati ad ammirare le tante facciate con gli affreschi, le locande decorate, le splendide insegne in ferro battuto e le antiche abitazioni.

Non dimenticare poi che a Castelrotto vengono organizzate decine e decine di eventi durante tutto il corso dell’anno (il paese è anche una rinomata località di vacanze invernali): concerti, sagre, eventi notturni, mercati settimanali ecc. Insomma, iniziative di ogni tipo e questo vale anche per tutte le località vicine.

Le attività estive

Ti trovi in un’area vacanza perfetta per tutte le attività estive, dal trekking alla mountain bike, dal golf all’equitazione, fino ad arrivare al parapendio.

Se ti piacciono le escursioni, i sentieri che hai a disposizione sono moltissimi, sia facili che impegnativi; scegli quelli che più si adattano al tuo grado di allenamento, con la consapevolezza che qualunque sarà la tua scelta ti troverai ad ammirare panorami bellissimi e suggestivi. Se poi preferisci la mountain bike, sull’Alpe hai a disposizione centinaia di km di percorsi perfettamente adatti allo scopo.

Puoi anche divertirti con il golf (non troppo lontano da Castelrotto si trova il Golf Club San Vigilio Siusi) o darti all’equitazione perché a Castelrotto e a Compaccio troverai diversi maneggi.

Se poi sei un turista coraggiosa, puoi anche provare l’emozione del parapendio.

Castelrotto: la base ideale per gite interessanti in Alto Adige

Partendo da Castelrotto in auto potrai raggiungere diverse località interessanti dal punto di vista turistico. Ecco alcuni esempi: l’incantevole Siusi allo Sciliar, da cui puoi anche partire per splendide gite, la bellissima Ortisei, una delle più note località dell’Alto Adige, Selva di Val Gardena, Bolzano, Chiusa, Bressanone e tante altre mete che renderanno davvero unica la tua vacanza in Alto Adige.