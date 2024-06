 Scegli l’anello più adatto a chi è importante per te

Chi ha detto che l’anello debba essere solo un segno di promessa e un impegno d’amore dovrà ricredersi: l’accessorio è più glamour che mai e sono molte le ragazze che scelgono un auto-regalo per impreziosire e completare il proprio look, ma sono anche numerosi i papà che li acquistano alle proprie figlie per farle sentire speciali.

Tanti i marchi che li propongono e andando oltre ai classici design da gioielleria, si trovano proposte più casual e giovani come i Kidult anelli da donna. Le proposte sono tante: verette, anelli con frasi e fedine intrecciate dal significato profondo.

Gli anelli di Kidult sono accompagnati da un messaggio: una frase motivazionale positiva per festeggiare l’amicizia, l’essere donna, mamma o semplicemente una caratteristica di chi lo indossa.

Anelli per festeggiare l’amicizia

In cima alle idee regalo tra amiche c’è l’anello. Pensando alla simbologia di questo gioiello, spesso si associa a un legame eterno proprio come quello di un’amicizia. Tra le proposte, per esempio, si fa strada l’anello Kidult con la frase “una vera amica è per tutta la vita” composta da due fedine intrecciate, una con la scritta e l’altra tempestata di cristalli colorati. Un’alternativa? La fedina color argento con bordo dorato con la frase “amica sei unica”.

Un anello speciale per una donna speciale

Un’altra proposta che non può mancare è un anello che faccia sentire le persone speciali: in questo caso nel catalogo Kidult troverai quello col messaggio giusto che vuoi trasmettere. Basti pensare alle proposte “one in a million” (di cui sono disponibili anche i bracciali) o ancora “simply a wonder woman” (abbinabile a bracciale e collana).

Ogni anello Kidult è accompagnato da un messaggio significativo, ideale per fare un regalo speciale a qualcuno di importante nella tua vita o per aggiungere un tocco di stile e originalità al proprio look.

Abbinare l’anello all’outfit: ecco come

Scopri come far risaltare il tuo anello e dare quel tocco in più al tuo stile con questi consigli irresistibili: