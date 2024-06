Acconciature estive di tendenza? Sono assolutamente loro

Vuoi avere i capelli sempre perfetti e non farti trovare impreparata dalla moda? Ecco cosa realizzare per essere al top anche in estate!

Quando arriva l’estate, specialmente se abbiamo i capelli molto lunghi, non vogliamo sentire caldo e cerchiamo mille acconciature per sistemarli. Dalla coda, alla chignon, alla treccia. Ma se vogliamo essere alla moda per questa estate cosa possiamo fare?

Ecco che noi di Chedonna ti diamo dei consigli ad hoc! Si perché ci sono alcune acconciature che ti faranno sentire bella e perfettamente in! Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo quali sono.

Acconciature estive 2024

Con l’arrivo dell’estate è ovvio che il caldo inizia a farsi sentire, al momento sono stati ancora pochi i giorni dove la colonnina di mercurio segnava rosso. Ma, con l’arrivo di luglio, ed agosto dobbiamo prepararci a temperature bollenti. Ecco quindi che la prima cosa che facciamo per sentire meno caldo è legare i capelli.

Ma come possiamo farlo ed essere super alla moda? Noi oggi ti daremo un po’ di consigli che potrai provare comodamente a casa e scoprire cosa ti piace di più. Ricorda che è importante che tu ti senta bene con te stessa. I nostri esperti hanno preso spunto dalle sfilate di moda della Primavera Estate 2024.

Maxi o mini onde bon ton da abbellire con fiocchi, grandi o piccoli

da abbellire con fiocchi, grandi o piccoli Acconciature maxi e voluminose

e voluminose Finger wave in perfetto stile anni 20

in perfetto stile anni 20 Semi raccolti romantici per ogni occasione

romantici per ogni occasione Bandane per tenere tutto in ordine

per tenere tutto in ordine Coda bassa di super tendenza

di super tendenza Chignon di ogni grandezza e altezza

Come puoi vedere sono tutte acconciature super semplici che puoi replicare senza problemi a casa nel tuo bagno. Non ti occorrono accessori particolari, solamente um po’ di manualità per lo chignon. Noi ti consigliamo di provare e riprovare fino a quando il risultato non ti soddisfa.

Altro consiglio che ti diamo, utilizza la lacca o il gel se vuoi che la tua acconciatura resista tutto il giorno, anche con il grande caldo. Questi consigli per legare i capelli vanno bene sia per la vita di tutti i giorni che per le grandi occasioni. In questo ultima modalità d’uso ti consigliamo di aggiungere qualche dettaglio.

Magari un punto luce, oppure un fiore che richiami il tuo abito, insomma i capelli sono importanti e non devono passare in secondo piano mai. Grazie a loro esprimiamo chi siamo. Ti consigliamo, se ti interessa di leggere anche questo approfondimento Dalle onde naturali allo chignon basso, le acconciature da sposa di tendenza per l’estate 2024