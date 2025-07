Torta soffice biscotti e panna montata, dimentica la solita cheesecake: pronta in un baleno, mi chiedono tutti la ricetta – chedonna.it

Vuoi una torta fresca e soffice? Questa è fatta con biscotti e panna e non ha nulla da invidiare alla classica cheesecake.

Fra i tanti dolci che si possono preparare in estate c’è di sicuro la cheesecake che arriva dritta dall’America, ed è così fresca e gustosa, perfetta da preparare con marmellate, creme varie o cioccolato. È davvero la ricetta dell’estate!

Ma se sei stanca di preparare la classica cheesecake, ecco che ci sono delle alternative valide. Puoi realizzare un semifreddo furbo con biscotti e panna montata che conquisterà tutti.

La ricetta della torta soffice biscotti e panna montata

Questa torta soffice con biscotti e panna montata è il dolce che svolterà la tua estate, perfetta da servire come fine pasto agli ospiti oppure per la merenda golosa dei bambini.

I protagonisti sono proprio i biscotti sbriciolati che daranno il croccante alla torta che però è soffice e morbida. Non si usano uova crude e neppure la gelatiera, seppure avrà la consistenza di un semifreddo, tipo tiramisù. Si può preparare con largo anticipo e tenere in freezer già pronta per poi portarla in tavola e fare una bellissima figura, magari servendola con un topping al cioccolato ed altri biscotti spezzettati.

Ingredienti per la torta soffice biscotti e panna:

200 g di biscotti al cacao (tipo Pan di Stelle)

80 g di burro

latte (opzionale)

250 g di mascarpone

300 ml di panna fresca da montare

100 g di latte condensato

3 tronky

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Preparazione:

Trita finemente i biscotti con un mixer Aggiungi il burro fuso e mescola fino ad ottenere un composto sabbioso Fodera la base di uno stampo a cerniera con carta forno, versa metà del composto e crea il fondo Metti in freezer mentre prepari la crema In una ciotola monta la panna ben fredda In un’altra ciotola lavora il mascarpone con il latte condensato e la vaniglia fino ad ottenere una crema liscia Aggiungi la panna montata con movimenti dal basso verso l’alto, ed infine sbriciola grossolanamente i tronky Assembla il semifreddo versando tutta la crema sulla base ormai fredda, livella bene e copri con il resto dei biscotti tritati Lascia raffreddare in freezer per almeno 6 ore o tutta la notte

Togli il semifreddo dal freezer 10-15 minuti prima di servirlo, decoralo con cioccolato fuso o altri tronky sbriciolati. Fredda e buonissima, ecco l’alternativa alla classica cheesecake di cui tutti ti chiederanno la ricetta.