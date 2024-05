Cani e bambini: ecco le razze perfette per crescere insieme

Vuoi prendere un cane ma hai paura perché ci sono dei bambini in casa? Ecco le razze perfette per questo binomio.

Avere un animale domestico in casa è un grande impegno perché ha le sue necessità ma dall’altro lato ti lascia talmente tanto amore che è praticamente impossibile non farlo diventare un membro della famiglia. Ma sappiamo benissimo che ci sono una varietà infinita di razze, ed ognuno con un’indole particolare.

Ecco quindi che ti vogliamo suggerire quali sono quelle perfette se hai dei bambini a casa. L’elenco è vario e non molto lungo, quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed andiamo a scoprire quali sono.

Cani e bambini, le razza perfette eccole

Sappiamo molto bene che l’uomo ed il cane sono ottimi amici, in modo particolare se parliamo di bambini. Sono divertenti ed amano giocare ma soprattutto tra di loro si instaura un rapporto molto profondo. E’ importante poi insegnare ai bambini che i cani hanno bisogno di attenzioni e di cure ed è corretto insegnare questa responsabilità ai più piccoli.

Ma prima di prendere un cane ricordiamo che ci deve essere sempre la super visione di un adulto quando giocano. I bambini, specialmente i più piccolini non sanno come comportarsi correttamente e possono tirare la cosa o le orecchie ma questo potrebbe provocare una reazione dell’animale.

L’età perfetta per prendere un cane in casa è quella dei 10 anni dove i ragazzi iniziano a sviluppare un senso di responsabilità ed il carattere. Ma andiamo a vedere quali sono le razzi migliori:

Cavalier King Charles Spaniel. Parliamo dei cani presenti in Lilli e il vagabondo sono affettuosi, indipendenti e non aggressivi. Amano stare in gruppo.

Golden Retriver. Sono la scelta se vivere anche in un appartamento. La loro fedeltà è incredibile e tendono ad essere super pigri. Amano giocare ed hanno un senso di protezione e di affetto con i bambini incredibile.

Beagle. Hanno un carattere estroverso e sono pieni di energie. Ottimi anche se vivete in appartamento.

Labrador. Un cane gentile e che si adatta senza fatica. Ha tantissima pazienza ed ama il gioco.

Pastore Tedesco. Tutti credono che sia un cane da guardia ma è un animale che ama giocare e si adatta a qualsiasi situazione

Bracco Ungherese. Un cane perfetto per la pet therapy che dona affetto e lealtà.

Bordier Collie. Per lui tutto il tempo bisogna passarlo a giocare. Super affettuoso ed intelligente

Bull Terrier. Guardandolo può incutere timore ma se attacca in modo profondo ai bambini ed è davvero paziente.

Terranova. Lui è veramente un gigante buono che è in perfetta sintonia con i bambini. Si consiglia però quando i bambini sono più grandi per via della sua stazza.

Barboncino. Super socievole come cane che ama divertirsi con tutti.

Adesso che conosci queste razza cerca di capire qual’è nel tuo caso la migliore scelta. E ricorda che un cane è una scelta importante e duratura nel tempo!