Indossare la t-shirt in inverno, alcuni suggerimenti utili

Alzi la mano chi non ha un capo fondamentale come la maglietta, meglio conosciuta con il termine di t-shirt, all’interno del proprio guardaroba. Si tratta di un capo che non può mai mancare, anche per via del fatto che consente di creare degli spettacolari look, che abbinano un impatto casual ad uno più elegante. Insomma, l’elemento chiave è la versatilità.

La t-shirt, in fin dei conti, diventa spesso e volentieri il capo fondamentale di qualsiasi look. E la versione che va più di moda è senz’altro quella completamente bianca oppure con delle stampe e grafiche ispirate dall’ironia. In tal senso, va detto che chi vuole qualcosa di più fantasioso, ma a un prezzo comunque vantaggioso, può fare riferimento senz’altro alla piattaforma di Wordans, in grado di offrire t shirt basic di vari materiali, che si possono personalizzare secondo le proprie esigenze.

Gli abbinamenti migliori in vista dell’inverno

La maglietta più adatta da indossare per la stagione autunnale ed invernale segue una tendenza dal punto di vista della tonalità è ben precisa, ovvero azzurra, esattamente come il cielo. Gli abbinamenti sono i più disparati, visto che riesce ad affiancarsi a trench in pelle, che rappresentano il capo probabilmente più iconico della stagione in cui ci stiamo per introdurre, e a degli spettacolari jeans in zampa.

Sono due le caratteristiche che non possono essere sottovalutate. Ovvero le tendenze che si stanno facendo più largo in commercio, ovvero gli stivaletti caratterizzati da una punta tipicamente quadrata, ispirandosi alle mode degli anni Settanta, ma anche il cerchietto, che fa molto bon ton.

Eleganza e non solo

Gli abbinamenti che le ultime collezioni autunno inverno stanno proponendo vedono una t-shirt grande protagonista anche nel caso in cui l’intento sia quello di creare uno stile elegante. Ebbene, proprio la t-shirt potrebbe diventare il mezzo più adatto per potersi permettere dei pellicciotti, ad esempio, dalla tonalità rosa bubble. Un outfit del tutto particolare e che dà nell’occhio, ma che trova il suo perfetto complemento nei pantaloni a gamba larga, realizzati tipicamente con un materiale particolare come il velluto, indossando poi dei comodi stivali. E se volete optare anche per la ciliegina sulla torta, allora la borsa non può che essere targata Paco Rabanne per completare al meglio questo outfit.

Un altro interessante abbinamento che riguarda la maglietta a maniche corte, tipicamente quella bianca, si può considerare un vero e proprio grande classico della stagione autunnale. Alzi la mano chi non ha mai indossato jeans skinny, stivali e blazer in pelle. La cosa migliore da fare è quella di puntare su un outfit dalle tonalità scure, meglio nere, da completare con qualche borsa di collezione. In definitiva, è facile notare come la t-shirt bianca sia sempre e comunque una delle regine dell’outfit riferito davvero a qualsiasi stagione dell’anno.

Stile barbie

Non c’è dubbio che l’estate che è da poco terminata ha lasciato dietro di sé tutta una serie di tendenze molto interessanti. Ad esempio, questa stagione estiva è stata quella del grande ritorno del barbiecore. Lo stile Barbie, infatti, sembra aver ripreso improvvisamente vigore, e ha coinvolto e influenzato un po’ tutte le tendenze legate alla moda e al lifestyle.

Di conseguenza, impossibile aspettarsi troppi cambiamenti anche in vista dell’autunno, dal momento che il barbiecore rimane una tendenza effettiva e ben visibile. Detto questo, è chiaro che c’è qualche novità rispetto all’estate, visto che con la stagione più fredda entrano inevitabilmente in scena le pellicce e le paillettes. In tutti questi casi, la cosa migliore da fare è quella di puntare su una t-shirt tipicamente fucsia, magari con delle linee o delle stampe vintage.