Settimana bianca: vacanze di famiglia in Alto Adige

Quando l’inverno comincia ad avvicinarsi, la mente comincia a proiettarsi verso il periodo natalizio, momento in cui i vari membri della famiglia avranno la possibilità di trascorrere più tempo insieme; gli adulti perché potranno prendere qualche giorno di ferie e i più giovani perché avranno a disposizione un paio di settimane di vacanze scolastiche.

In questo particolare momento dell’anno sarà possibile condividere molti momenti spensierati e perché dunque non farlo provando l’esperienza della settimana bianca?

Se l’idea vi solletica, vi suggeriamo noi un’idea interessante: organizzate delle meravigliose vacanze in famiglia

prenotando un soggiorno in Alto Adige in una delle tante strutture del circuito Familienhotels Südtirol. È sufficiente recarsi sul portale, inserire alcuni dati nel motore di ricerca e dopo pochi secondi avrete la possibilità di valutare tantissime proposte: scegliete quella che vi sembra più adatta alla vostra famiglia e cominciate a pensare a quello che farete una volta giunti a destinazione.

Le mete fra cui scegliere sono molte e tutte di straordinario interesse: zona Dolomiti, Valle Isarco, Merano e dintorni, Bolzano e vigneti, Val Venosta.

Vacanze invernali in Alto Adige: qualche idea per una vacanza di famiglia

Le località dove sono ubicate le strutture del circuito Familienhotels Südtirol sono tutte perfette per trascorrere una bellissima settimana bianca in famiglia. Se per esempio sceglierete una struttura della zona “Merano e dintorni” potrete divertirvi tutti insieme recandovi nell’attrezzatissimo comprensorio sciistico Merano 2000 (a pochi chilometri dal centro della città termale): avrete a disposizione circa 40 km di piste e un favoloso Outdoor Kids Camp dove troverete un asilo sulla neve e una scuola sci, una pista per slittino e tanto altro ancora.

A Merano poi potrete ammirare uno dei più bei mercatini di Natale del territorio altoatesino.

Una settimana bianca da favola potreste trascorrerla in Valle Isarco: anche qui avrete a disposizione diverse opportunità per divertirvi tutti insieme nelle varie aree sciistiche: comprensorio Ladurns-Colle Isarco, comprensorio Montecavallo-Vipiteno, per non parlare di quelli di Racines-Giovo, Gitschberg Jochtal-Rio di Pusteria ecc. Si potranno prendere lezioni di sci, slittare o fare passeggiate con le ciaspole oppure fare pattinaggio su ghiaccio. Non si devono poi dimenticare i favolosi mercatini natalizi di Vipiteno e Bressanone.

Altra meta favolosa per una settimana bianca di famiglia è la zona dell’Ortles, in Val Venosta, dove troverete i comprensori sciistici di Trafoi (il paese Natale del grande Gustavo Thoeni) e Solda con i loro 50 km di piste. E se i bambini non hanno mai messo gli sci ai piedi, potranno farlo frequentando la scuola di sci Trafoi e lo Yeti Club di Solda.

Anche la Val d’Ega è una zona magnifica per una settimana bianca di famiglia; a Obereggen troverete i parchi per bambini Brunoland e Yeti Park e anche 48 km di piste, 18 impianti di risalita, uno snowpark e ben tre piste da slittino.

Oltre a quello di Obereggen, in Val d’Ega troviamo anche il comprensorio di Carezza, un’area sciistica perfetta per le famiglie. Qui c’è anche un bellissimo Kids Snowpark.

Insomma, in qualsiasi zona deciderete di passare la settimana bianca potete star certi che le vostre più rosee aspettative non resteranno deluse.