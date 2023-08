Tutti non possono farne a meno: metti uno strofinaccio nel microonde, vedrai che risultati!

Se metti uno straccio nel microonde vedrai che risultati strepitosi otterrai. Ti basta davvero un passaggio semplicissimo. Prova così!

Il microonde rappresenta una risorsa che non va considerata con indifferenza. Non è solamente un sostituto del forno ma un grande alleato che è sempre con te e non ti abbandona mai. Proprio in uno dei momenti di maggiore bisogno per chi bazzica in cucina ogni giorno, ecco che puoi ritrovarti il forno a microonde aiutarti con una delle cose più difficili da fare. Ed è vero anche, e bisogna dirlo, che con il microonde si risparmiano parecchi soldi e si può quasi usare per tutto. Ci si può davvero cucinare di tutto ormai, soprattutto con i microonde più moderni.

Il microonde però non serve solo in cucina per preparare un po’ di latte caldo o per magari riscaldare una bella fettona di pizza lasciata dal giorno prima. Esso infatti è utile anche per la pulizia. Ebbene sì, il microonde arriva ad aiutarci laddove non riesce ad arrivare il forno.

Se pensi che questo sia impossibile è perché non sai che grazie alle onde emanate da questo piccolo elettrodomestico puoi davvero pulire e disinfettare in modo incredibile. Per farlo però c’è bisogno di metodi precisi e non si possono rischiare danni a sé stessi ed in casa. Prova subito a fare così e vedrai che perfezione nella pulizia!

Con questo metodo del microonde pulirai alla perfezione. Metti lo straccio nel microonde!

Con questo metodo ottieni una pulizia facile e veloce. Quel che devi fare è davvero semplice e associabile a moltissimi altri trucchi. Ti basta cliccare questo link per averne uno davvero ottimo a portata di lettura.

Quando in casa gli stracci diventano davvero sporchi e quasi luridi c’è bisogno di pulirli in modo approfondito e non solamente sotto acqua corrente con un po’ di sgrassatore o magari un lavatrice. Il metodo però è davvero semplice. La prima cosa che devi fare è mettere lo straccio sotto acqua e sapone per vestiti. Lavarlo per davvero poco in modo che sia umido quanto basta ma non eccessivamente umido.

A questo punto dovrai poi mettere delle gocce di limone o di aceto sulle parti dove ci sono le macchie più vistose. Il trucco è davvero molto semplice a questo punto. Devi mettere lo straccio in un sacco per il microonde mentre è ancora bello umido e quello che devi fare è metterlo in microonde per un minuto circa. Al passare del minuto tiralo fuori e controlla.

Se ci sono ancora macchie prova con il mettere qualche goccia in più di aceto sopra dopo però averlo di nuovo messo sotto l’acqua per renderlo di nuovo umido. Tira fuori il sacco dal microonde facendo attenzione a non scottarti siccome sarà particolarmente caldo.

A questo punto, mentre è ancora bello umido e hai rimesso le gocce di aceto o limone, riutilizza il microonde per un altro minuto tenendolo sempre in un sacco per microonde. Quando è poi tutto apposto tiralo fuori e risciacqualo per bene sotto acqua corrente fredda. Tutti i batteri e germi saranno morti e sarà tutto come nuovo!