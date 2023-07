Come fare la frangia senza tagliare i capelli: il trucco che i parrucchieri non ti dicono!

Se vuoi avere una frangia senza però tagliare i capelli, quel che devi fare è usare questo trucco molto semplice. Scoprilo subito!

I tagli di capelli sono sempre molto particolari da dover fare. Non sono semplici e soprattutto a volte prendere la decisione di tagliare i capelli è davvero molto difficile. Si passa molto tempo a farli crescere, curarli, trovare i prodotti migliori per evitare che si secchino, che ritornino a quel crespo che proprio non si sopporta e soprattutto tenerli in ordine. Quando però poi non si ha più la pazienza o si vuole dare un cambio netto alla propria acconciatura ecco che si decide di darci un taglio e cambiare il proprio aspetto.

La frangia è proprio uno di quei tagli netti che si danno ai propri capelli, in particolare alle ciocche in avanti, per dare un cambio look netto. Ci sono le frangette che si fanno con i tagli di capelli corti a caschetto, quelle che invece si fanno con i tagli lunghi e lisci. In ogni caso però farla è davvero molto complicato perché richiede un taglio preciso e che non si può di certo replicare con semplicità.

Non si può però sempre tagliare ciocche di capelli. A volte infatti si vorrebbe una soluzione che non richiede il taglio netto dei capelli. Questo trucco ti permette di raggiungere proprio questo obiettivo. Fai così e vedrai che stupore!

Trucco per una frangetta senza tagliare i capelli. Metodo facilissimo!

Il trucco per una frangia semplice e senza dover dare un taglio è davvero semplice. Qui poi puoi trovare anche ulteriori suggerimenti davvero molto utili, ti basta seguire questo link per consigli di bellezza sui capelli.

Il trucco della frangia senza tagliare i capelli è molto meno complicato di quel che si pensa. La prima cosa che bisogna fare è dividere la ciocca di capelli centrali, quella che in genere si andrebbe poi a tagliare, in due ciocche di eguali dimensioni. In questo modo sarà più semplice creare il ponte per la frangetta. Molto più semplice di quel che si pensa.

A questo punto quel che va fatto è attorcigliare, come se si volesse fare un nodo, ma senza arrivare al nodo, solo lo step precedente, le due ciocche di capelli. In questo modo si forma un unica ciocca da girare sotto il ponte formato dal “nodo” delle due mini ciocche. Dopo aver fatto questo passaggio sarà tutto estremamente più semplice.

Quel che devi fare è bloccare con dei fermacapelli la ciocca formatasi con le due mini ciocche al resto dei capelli. Con una pettinata la ciocca sporgente sulla fronte sembrerà una vera e propria frangetta e l’unica cosa che dovrai fare sarà mettere una fascetta o un frontino per coprire ovviamente i ferma capelli. In questo modo sembrerà a tutti gli effetti una frangetta naturale. Semplicemente non avrai dovuto tagliare i capelli e quando ti scoccerai di averla dovrai semplicemente sciogliere nodino e ferma capelli. Un trucco così semplice è davvero imperdibile e ti permette di avere un look strepitoso in pochi e semplici passaggi!