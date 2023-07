Vuoi goderti un bicchiere di vino in estate? Non commettere questo banale errore che fanno tutti

Se vuoi goderti un bicchiere di vino fresco in estate, attenzione a non commettere questo errore molto comune.

In estate solitamente preferiamo bevande fresche e questo vale anche per il vino. Se hai deciso di goderti un bicchiere di questa bevanda a cena o per l’aperitivo, attenzione a non commettere un errore comune che tutti commettiamo quando si alzano le temperature.

Con l’arrivo del caldo e il desiderio di gustare il bicchiere di vino freddo, tendiamo a commettere un gesto che altera la qualità del vino, in particolar modo del rosato o del bianco, e questo accade solo quando vengono serviti freddi. Scopri di cosa si tratta.

Vino fresco in tavola, ecco l’errore che non dovresti più assolutamente commettere

Quando il vino rosato o bianco viene servito freddo, bisognerebbe fare attenzione al tempo di permanenza del vino nel frigo. I produttori di vino consigliano infatti di non lasciare queste tipologie di vino troppo a lungo in frigo. Il motivo è che il vino contiene acido tartarico. Quando la bottiglia viene lasciata in frigo troppo a lungo, si formano dei cristalli all’interno del vino, sul tappo soprattutto se la bottiglia è sdraiata, e di conseguenza il vino perde la sua acidità ed è anche il motivo per cui spesso, all’apertura, il vino presenta molta schiuma.

Quindi gli esperti consigliano di mettere il vino in frigo solo se si ha intenzione di consumarlo entro pochi giorni. I consigli dei sommelier per conservare e degustare al meglio il vino sono pochi ma importanti: innanzitutto, lasciare le bottiglie in cantina e prenderle solo all’ultimo momento. Se si desidera un vino rosato, bianco o un vino frizzante fresco, si consiglia di utilizzare il classico secchiello del ghiaccio e di mettere la bottiglia di vino nel secchiello per circa 15 minuti. Questi vini sono ottimi bevuti ad una temperatura che si aggira intorno ai 10 gradi. Se sono troppo freddi, tendono ad anestetizzare le papille gustative e quindi perdono il loro gusto.

Queste accortezze esonerano il vino rosso, che solitamente viene bevuto ad una temperatura che si aggira tra tra i 14 e i 15 gradi. Se preferite anche il vino rosso fresco, si consiglia di raffreddarlo con il metodo del secchiello.

Ricorda, se si vuole godere appieno del proprio bicchiere di vino in estate, è importante prestare attenzione alla sua temperatura di servizio e alla sua conservazione. Evitare di lasciare le bottiglie di vino bianco o rosato nel frigorifero per troppo tempo, utilizzare un secchiello del ghiaccio per raffreddare il vino e prenderlo dalla cantina solo all’ultimo momento sono piccoli accorgimenti che possono fare la differenza nella degustazione. Con questi semplici consigli, è possibile godere di un bicchiere di vino fresco e di qualità, anche durante le calde giornate estive.