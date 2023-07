Barbara D’Urso ha finalmente voltato pagina: se n’è andata via da Roma

La conduttrice napoletana ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e si è allontanata dalla città che l’ha ospitata per anni.

La saga di Barbara D’Urso sembra non arrestarsi ma quest’ultima è decisa ha metterci una pietra sopra e lo ha fatto nel migliore dei modi. Sono passati solo alcuni giorni da quando è stata annunciata la sua uscita di scena da Pomeriggio Cinque, che la sessantaseienne ha condotto per ben quindici anni. Infatti, a Mediaset ha trascorso gran parte della sua carriera, permettendole di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico, rimasto a dir poco scioccato dall’abbandono forzato di Barbara.

Dalla prossima stagione televisiva si assisterà ad uno stravolgimento del palinsesto dell’azienda, che ha visto un vero e proprio rimpasto di conduttori. Per esempio, approderà a Mediaset Bianca Berlinguer, Enrico Papi tornerà al timone di vari programmi, mentre la D’Urso lascerà il posto a Myrta Merlino, che da settembre guiderà Pomeriggio Cinque. Come dichiarato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, si è cercato di dare un’impronta più giornalistica al programma.

Quest’ultimo infatti si è detto stanco di programmi che alimentano il trash. Non è un caso che abbia messo mano anche ai reality della Rete, in quanto è rimasto deluso da ciò che ha visto nella scorsa stagione televisiva. La D’Urso però non si è persa d’animo è ha deciso di trascorrere il suo tempo libero in compagnia di amici e lontana dalla Capitale.

La nuova vita della D’Urso

La stessa Barbara ha dichiarato di esserci rimasta molto male da questa inaspettata fuoriuscita da Mediaset. Però, come accennato anche dallo stesso Pier Silvio, la conduttrice napoletana, il cui contratto con Mediaset era prossimo alla scadenza, aveva chiesto la garanzia di un prime time per i prossimi due anni. Una garanzia che l’azienda non si è sentita di dare.

Ancora non si conosce il futuro della D’Urso, che potrà decidere, se le parti interessate lo vorranno, se rimanere in Mediaset magari con un’altra tipologia di programma, o approdare su un’altra rete. Considerato che l’inizio della prossima stagione televisiva è alle porte, probabilmente, se deciderà di tornare sul piccolo schermo, lo farà nel 2024.

Nel frattempo la D’Urso ha deciso di non pensare ai suoi futuri progetti lavorativi e si è concessa qualche giorno di relax in compagnia dei suoi amici. Per l’occasione si è recata nella sua villa di Capalbio, dove può trascorrere le sue giornate in riva al mare o rilassarsi nella sua bella piscina. Insomma, una ricetta impeccabile per questa estate!