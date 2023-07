Finestra così pulite non le hai mai avute: questo attrezzo insospettabile fa miracoli!

Non puoi pulire i vetri delle finestre più di così. Con questo oggetto farai tutto perfettamente e risparmierai anche soldi!

Ci sono molteplici trucchi per poter tenere tutto pulito. Non bisogna necessariamente spendere cifre insopportabili per riuscire a tenere anche solo un oggetto in casa pulito ed a posto. La casa infatti può essere un specchio davvero con poco. Tutto questo poi non fa altro che aumentare la nostra voglia di lasciare tutto così e semplicemente non pensarci. Purtroppo però non si riesce assolutamente a non pensarci. Le pulizie ormai fanno parte di noi e nessuno può farne a meno. Proprio per questo bisogna ingegnarsi nel migliore dei modi per riuscire a farlo.

Non ci vogliono degli sforzi troppo pesanti. Soprattutto però quando si tratta della pulizia dei vetri delle finestre, soprattutto nei periodi in cui le polveri si attaccano totalmente ai vetri e non permettono assolutamente di riuscire a farne qualcosa di buono con gli strumenti base che abbiamo.

In realtà però non è per niente così. Sono proprio quei strumenti base che ci permetteranno poi di pulire con l’efficacia che cerchiamo. Semplicemente gli strumenti che pensiamo, seppur basici, non sono quelli che si cercano per questo trucco efficace al massimo. Proprio per questo ti conviene leggere quanto segue e prenderne atto. Ne rimarrai senza parole!

Vuoi pulire i vetri delle finestre? Con questo oggetto il trucco è davvero semplice!

La prima cosa che bisogna fare è prendere l’ammorbidente che in genere si usa per i propri vestiti. Non c’è bisogno di prenderne uno a parte e va benissimo anche se si usa uno di quelli ben profumati. Non saranno aggressivi sui vetri. In un misurino conta quindi almeno metà di ammorbidente.

A questo punto mescolalo in acqua, magari già in una boccetta che puoi coprire con lo spruzzino e tappare per bene. Mescola il tutto per bene in modo tale che sia ben omogeneo e compatto tutto il composto. Dopo che avrai fatto questo avrai bisogno dell’oggetto per eccellenza. Una paletta che usi in genere per raccogliere la polvere.

La paletta infatti grazie alla strisciolina in gomma può pulire perfettamente i vetri. Devi semplicemente usarla sui vetri dal basso verso l’alto. La prima cosa che devi fare però è spruzzare con lo spruzzino il composto di acqua e ammorbidente sul vetro. A questo punto usa la paletta per pulire il tutto dal basso verso l’alto.

Dopo aver fatto così potrai semplicemente passare un panno pulito sui vetri per togliere eventuali residui di striscioline di ammorbidente ed acqua. In questo modo i vetri saranno perfettamente puliti. Bisogna poi semplicemente considerare il fatto che troppo ammorbidente potrebbe rendere inefficace la pulizia e per questo sarebbe meglio non esagerare e non andare oltre la metà del misurino dell’ammorbidente. È davvero molto semplice e si rivelerà assolutamente efficace proprio grazie all’utilizzo della paletta!