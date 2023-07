Cappa sporca e piena di polvere: con questo trucco furbo torna come nuova!

Se hai la cappa sporca e piena di polvere devi assolutamente fare così per pulirla. Trucco semplicissimo!

Per la pulizia di superfici davvero incrostate o molto difficili in genere da pulire, si rischia sempre di perderci il cervello nel cercare di trovare il modo migliore per pulirle. In realtà però non dobbiamo sempre disperarci per questo tipo di cose, le soluzioni semplici sono infatti quelle più efficaci e possono davvero risolvere il problema in pochissimo tempo. Ovviamente si pensa anche allo sforzo che bisogna fare dal punto di vista economico per ottenere il massimo dalle risorse che si hanno a disposizione. Per questo ci sono trucchi che costano davvero nulla.

Questo trucco proprio per questo motivo fa al caso di tutti. Ha un dispendio energetico in termini di risorse, tempo e soldi, pari davvero a zero. Ci vuole così poco per ottenere il massimo della pulizia che ti chiederai come hai fatto a farne a meno prima. È davvero molto semplice e basta seguire dei passaggi che di per sé sono davvero fin troppo semplici.

Quando si tratta di pulire infatti bisogna sempre puntare al massimo della resa ed al minimo sforzo. In fondo non viviamo per le pulizie, ma per ben altro. Scopri subito cosa fare!

Vuoi pulire superfici come la cappa? Questo trucco è perfetto!

La cappa sporca è davvero insidiosa e ci vuole sempre troppo per pulirla. Non solo la cappa, anche altre superfici sono davvero tortuose, basti pensare a questa qui, che si pulisce molto facilmente con il trucco di riferimento.

Quello che bisogna fare è prendere la cappa, separarla dal resto del pezzo e metterla in ammollo con aceto e bicarbonato. Bisogna utilizzarne una quantità non esigua ma nemmeno troppa. La prima cosa da fare è mettere a bollire dell’acqua. L’acqua deve essere ben calda, quindi aspettate la temperatura di ebollizione.

A questo punto bisogna porre la cappa in una teglia che abbia i bordi alti. Al di sopra della cappa bisogna cospargere bicarbonato e aceto. Utilizzate la quantità che ritenete giusta, ricordatevi di non esagerare e che troppo poco non svolge l’effetto migliore.

A questo punto bisogna versare l’acqua bollente. L’acqua è meglio cospargerla in modo tale che nel cadere sulla cappa vada a miscelare per bene aceto e bicarbonato. Lasciate che il tutto rimanga lì per almeno una ventina di minuti. In questo lasso di tempo entrambi svolgeranno il loro ruolo ed andranno a scrostare la superficie.

Dopo i venti minuti, togliete la cappa dalla teglia e sotto acqua corrente andate a dare una passata di spugnetta con retina. A questo punto dovrebbe scivolare tutto via e la cappa dovrebbe tornare luminosa come prima. Nel caso in cui non sia così si consiglia di ripetere il passaggio di nuovo una volta che la cappa è tornata di nuovo più fredda.

Per le incrostazioni più difficili conviene poi utilizzare aceto, bicarbonato e poi anche un po’ di sgrassatore in una miscela che diventerà molto aggressiva contro lo sporco della cappa. Il metodo è davvero semplice e scivolerà tutto velocemente!