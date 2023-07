Lame del minipimer pulite in 5 secondi: il trucco che ti svolta la giornata

È un trucco davvero semplicissimo e ti basta davvero poco. Se fai così le lame del tuo minipimer saranno perfette e non ti farai male!

Quando si devono pulire questo tipo di elettrodomestici si rischia sempre di farsi male. Anche solo quel piccolo graffiettino che diventa poi davvero fastidioso e non ci lascia in pace. Pulire il minipimer, frullatore a immersione o altri prodotti con lame è davvero ostico. Ovviamente questo perché quando si tratta di pulirsi nella zona delle lame si rischia sempre che la nostra pelle possa anche solo minimamente lacerarsi proprio a causa di quelle piccole ma insidiose lamette. Ovviamente però non possono di certo rimanere sporche per sempre.

C’è bisogno di pulire così come c’è bisogno di pulire tutte le altre cose di casa che si usano per cucinare. Non si può immaginare solamente di utilizzare un po’ di acqua corrente e togliere tutto lo sporco dalle lame. La pulizia deve infatti essere svolta con metodo.

Per evitare però di doverlo pulire, e quindi di rischiare piccole lacerazioni o peggio, si finisce per non utilizzarli proprio più. Se però lo hai, devi utilizzarlo, altrimenti si romperà. Per pulirlo invece non devi assolutamente preoccuparti. C’è un metodo davvero molto efficace per poterlo fare e che sicuramente ti sarà comodissimo. Devi solo fare alcune piccole cose con dei dovuti accorgimenti. Prova subito e non te ne pentirai!

Vuoi pulire le lamette del frullatore? Prova questo metodo veloce!

Per quanto riguarda le lamette del frullatore ad immersione o minipimer, quello che devi fare è semplice. Utilizza la stessa scodellina del frullatore. Riempila di acqua e di sgrassatore. A questo punto immergi il minipimer ed attivalo facendo tu stesso nel medesimo tempo dei movimenti circolari. In questo modo il lato interno del minipimer, o meglio quello compreso internamente alle lamette si andrà a pulire perfettamente.

Quello che poi dovrai fare sarà semplicemente risciacquare sotto acqua corrente e sarà tutto perfetto. Ovviamente però poi va lavato anche il resto del frullatore. I rimanenti pezzi infatti potranno poi essere lavati semplicemente con sgrassatore e spugnetta.

Attenzione però ad alcuni tipi di minipimer o frullatori ad immersione. Ce ne sono infatti alcuni che presentano parti elettroniche piccoline esposte. Queste non dovranno entrare in contatto con i depositi di acqua. Proprio per questo motivo infatti conviene che il frullatore vada asciugato per bene ed interamente in ogni suo pezzo.

In questo caso però conviene sempre pulire con tovaglioli di carta doppi adatti ad asciugare. Conviene infatti non lasciare il frullatore ad asciugare all’aria siccome potrebbe surriscaldarsi e rompersi. Allo stesso modo qualora le lame sono rimuovibili, con l’aiuto di un paio di guanti, conviene sempre rimuoverle e ogni tanto farne una lavata approfondita con un disinfettante adatto. Questo metodo si rivelerà utile in ogni momento per garantire pulizia!