Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo insieme: ecco le foto che li inchiodano

La coppia apparentemente scoppiata è stata avvistata nuovamente insieme. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Sembrava tutto finito tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che pochi giorni fa hanno annunciato la separazione, dopo ben venticinque anni insieme. I due infatti si sono incontrati per la prima volta alla fine degli anni ’90 quando il conduttore aveva trentasei anni e una carriera televisiva già ben avviata, mentre la sua ora ex moglie, all’età di ventitré anni si trovava ancora alle prime armi.

E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine culminato con il matrimonio nel 2002. Due anni dopo Sonia e Paolo hanno accolto la prima figlia Silvia, seguita da altre due figli, Davide e Adele. In realtà il presentatore di Avanti un altro era già papà di due figli, Stefano e Martina, avuti dalla sua prima moglie, una psicologa americana. Entrambi lo hanno da poco reso nonno, come mostrato anche da alcuni scatti condivisi online.

Una relazione, la loro, che sembrava andare a gonfie vele e invece all’improvviso è arrivata la notizia della separazione, che ha lasciato a bocca aperta i fan della coppia, la quale però nelle ultime ore è stata pizzicata nuovamente insieme.

Una relazione complicata

Secondo alcune indiscrezioni i due non si sarebbero lasciati nel migliore dei modi, visto che è stata Sonia a chiedere il divorzio. Infatti si dice che Paolo abbia lottato fino alla fine per poter salvare il suo secondo matrimonio, ma dopo la morte del padre della Bruganelli, quest’ultima avrebbe cominciato a confidarsi con il marito, che nel corso tempo è diventato un amico e nulla di più.

Il problema è che i due continuano a lavorare insieme visto che i due hanno da poco terminato le registrazioni della nona edizione di Ciao Darwin, il celebre programma Canale 5 condotto per l’appunto da Bonolis, ma la Bruganelli ha lavorato dietro le quinte come produttrice. Infatti poche ore fa la donna ha condiviso sul proprio profilo alcuni scatti relativi alla festa organizzata per celebrare la fine delle riprese di Ciao Darwin, dove era presente tutto lo staff, compresi i due ex.

A settembre Bonolis riprenderà il testimone di Avanti un altro, il noto show che nel corso degli anni ha intrattenuto milioni di telespettatori e continua ancora adesso a farlo, mentre il destino lavorativo di Sonia è più incerto. Infatti è notizia di qualche giorno fa la sua uscita dal Grande Fratello Vip, dove nelle ultime due edizione aveva ricoperto il ruolo di opinionista, prima insieme ad Adriana Volpe e successivamente a Orietta Berti. Chissà dunque quali progetti lavorativi la attenderanno? Magari si ritroverà ancora una volta al fianco del suo ex marito.