Harry e Meghan al capolinea? Gli indizi parlano chiaro

I Duchi di Sussex potrebbero trovarsi ad un bivio. Ma cosa è accaduto esattamente? Scopriamo insieme i dettagli.

Harry e Meghan non smettono mai di far parlare di sé. Sin dal suo ingresso nella Royal Family, la ex attrice di Suits è finita più volte al centro del gossip per la sua carriera, le sue ambizioni e per il fatto di essere afro-americana. Tutti questi fattori hanno portato un certo scrutinio su di lei, e la situazione è peggiorata quando sia lei che il marito hanno deciso di abbandonare i propri doveri reali e trasferirsi oltreoceano, per l’esattezza a Los Angeles, dove è nata e cresciuta la stessa Markle.

Qui la coppia risiede insieme ai due figli, Lilibeth e Archie, che ha da poco compiuto sei anni, lo stesso giorno in cui il nonno è stato ufficialmente incoronato Re. Infatti, secondo quanto riportato, Meghan sarebbe stata assente alla cerimonia per poter partecipare al compleanno del figlio, anche sei i più maligni hanno sospettato che quest’ultima non aveva alcuna voglia di rivedere i membri della Royal Family.

In effetti negli ultimi sono successe diverse cose che hanno creato un profondo screzio tra i Duchi e il resto della Famiglia, dal libro Spare al documentario in cui i due raccontano la loro vita a Buckingham Palace svelando degli episodi che sono avvenuti prima di allontanarsi dal Regno Unito, che avrebbero messo in cattiva luce diversi parenti, come il fratello William e la moglie Kate. In questo momento Harry e Meghan stanno affrontando anche un’altra serie di problemi che potrebbe fargli perdere parecchi soldi.

Problemi nella coppia reale

Oltre alle possibili voci di divorzio che stanno circolando, la coppia non si troverebbe in una buona posizione, almeno da un punto di vista lavorativo. Poco tempo fa Spotify ha cancellato il podcast creato da Meghan, dopo solo una stagione, in quanto non ha portato i risultati sperati. Le varie puntate, ciascuna della quali ha visto un ospita d’eccezione, era incentrata du temi ritenuti importanti dalla stessa Duchessa, come la parità di genere e la maternità.

Ma non è tutto perché anche Netflix avrebbe espresso la sua insoddisfazione. La piattaforma avrebbe stipulato un contratto di circa 80 milioni di dollari con i Duchi, che finora avrebbero portato a termine un solo progetto, il documentario, anche se quest’utlimo ha ottenuto un gradissimo successo, diventando, con oltre 4,5 milioni di visualizzazioni nella prima settimana, il documentario più visto nella storia di Netflix.

Ora però la piattaforma chiede di più ai Duchi, che finora hanno ricevuto solo metà dei soldi concordati. Per ricevere l’intera somma la piattaforma di streaming ha chiesto loro di cominciare a proporre nuove idee, altrimenti Meghan ed Harry potrebbero non vedere i 40 milioni restanti.