Formiche, addio per sempre senza danni: con la naturalezza si vince

Non ci fanno male ma danno fastidio e spesso per eliminare le formiche da casa non basta la prevenzione: alcune soluzioni sono geniali

Arriva il caldo, arrivano anche la formiche. Un binomio infallibile, che si materializza tutti gli anni e ci lascia senza parole. In realtà non c’è nessun rischio per la nostra salute e lo sappiamo bene. Ma vederle girare per casa, soprattutto se ci sono dei bambini, crea sempre un minimo fastidio.

Se vogliamo bloccare il problema alla radice abbiamo due strade da percorre. La prima è prevenire il loro arrivo, bloccando ogni possibile via di accesso in casa. La seconda invece è adottare dei rimedi assolutamente naturale e quindi non dannosi per nessuno, umani e insetti.

Parto dalla prevenzione che è sempre il modo migliore per anticipare ogni problema. Le formiche in genere sono attratte dagli odori e dai sapori, quelli zuccherosi per primi. Quindi un rimedio intelligente è quello di chiudere bene gli alimenti, a partire dalla pasta e dai dolci, quando li abbiamo aperti senza finirli.

Allo stesso modo, non aspettiamo di pulire la cucina dopo pranzo o cena: eliminiamo subito tutti i residui di cibo in casa, partendo dalle briciole. Inoltre, cerchiamo di evitare che i piatti e le pentole sporche rimangano a lungo sporchi nel lavello.

La vera soluzione però resta quella di eliminare il problema alla radice. Quindi provvediamo a chiudere eventuali fessure nei muri ma anche negli infissi, stucchiamo eventuali buchi o crepe nei muri di casa. E poi controlliamo la canna fumaria, le tubazioni di scarico ma anche gli altri condotti che arrivano in casa.

Formiche via di casa, uso solo rimedi naturali: l’ultimo è davvero sorprendente

Tutto questo è il capitolo legato alla prevenzione. Ma se le formiche si sono organizzate e hanno cominciato la loro marcia verso casa nostra rischia ormai di essere quindi. Per questo dobbiamo passare alla fase due, quella dei rimedi naturali per allontanarle.

La via più semplice è quella di acquistare al supermercato oppure nei negozi di casalinghi prodotti

repellenti specifici. Ma sono comunque a base di sostanze chimiche, potenzialmente nocive per la nostra salute specie in presenza di bimbi.

Allora ci servono rimedi naturali e in realtà ne esistono molti. Come il talco che possiamo utilizzare per creare una barriera: individuiamo la via d’accesso delle formiche e ne versiamo una quantità sufficiente a fare da schermo. Per le formiche sarà impossibile superarlo.

Oppure l’aceto bianco. Lo versiamo in un contenitore spray e poi lo spruzziamo lungo il percorsi che hanno fatto le formiche. Questo odore forte per loro è insopportabile e questo le farà scappare subito fuori dalla cucina o dal bagno.

Può sembrare strano, ma anche la menta è una validissima alleata. Basta piazzarne qualche foglia vicino alle porte e sui davanzali interessati. Così otterremo un doppio vantaggio: profumare con freschezza l’ambiente ma anche far scappare le formiche.